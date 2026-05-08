चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह, 30 लाख से अधिक लोगों ने कराए रजिस्ट्रेशन

उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर इस वर्ष श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. यात्रा शुरू होने से पहले ही रिकॉर्ड संख्या में पंजीकरण हो चुके हैं. अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो पिछले वर्षों की तुलना में काफी अधिक है.

इस संबंध में उत्तराखंड सरकार के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार चारधाम यात्रा नए रिकॉर्ड स्थापित कर सकती है. बड़ी संख्या में देश-विदेश से श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, जिससे पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है.

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विश्राम गृहो में करीब 9 करोड़ रुपये की बुकिंग

उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम के विश्राम गृहों में 16 फरवरी 2026 से ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई थी. अब तक इन विश्राम गृहों में लगभग 9 करोड़ रुपये की बुकिंग हो चुकी है, जो यात्रा की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है. वहीं करीब 9.9 लाख बुकिंग्स दर्ज की जा चुकी हैं और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है.

चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीयन

चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जारी है. अब तक 30 लाख से अधिक श्रद्धालु पंजीकरण करा चुके हैं, जिनमें से 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु धामों के दर्शन भी कर चुके हैं. यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई व्यवस्थाएं लागू की हैं.

ऑनलाइन पंजीकरण के लिए श्रद्धालु आधिकारिक वेबसाइट या मोबाइल एप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जबकि ऑफलाइन पंजीकरण की सुविधा ऋषिकेश, हरिद्वार और विकासनगर जैसे प्रमुख केंद्रों पर उपलब्ध कराई गई है.

सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने क्यूआर कोड प्रणाली लागू

यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए क्यूआर कोड आधारित प्रणाली लागू की गई है. चेकपोस्ट पर श्रद्धालुओं के क्यूआर कोड स्कैन किए जाएंगे और बिना पंजीकरण वाले यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इससे यात्रा को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने में मदद मिलेगी.

50 वर्ष से अधिक उम्र के यात्रियों के हेल्थ स्क्रीनिंग की सलाह

पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने विशेष रूप से 50 वर्ष से अधिक आयु के श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा पर जाने से पहले हेल्थ स्क्रीनिंग अवश्य कराएं. इससे यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सकेगा. इसके साथ ही उन्होंने श्रद्धालुओं से धामों की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि चारधाम केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर भी हैं, जिनकी पवित्रता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है.

कुल मिलाकर, इस वर्ष की चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है. प्रशासन और सरकार भी इसे सफल बनाने के लिए पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और यादगार यात्रा का अनुभव मिल सके.

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