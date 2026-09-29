मायावती के आरोपों पर चंद्रशेखर आजाद का पलटवार, याद दिलाई ये बात

बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने नगीना सांसद और आज़ाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मुखिया चंद्रशेखर आजाद पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाया था. मायावती के इस आरोप का अब नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि वह बसपा मुखिया का सम्मान करते हैं लेकिन आज वो जो भी है अपनी मेहनत से बने हैं, वो बीजेपी का बी टीम नहीं हैं.

चंद्रशेखर सोमवार को यूपी के शामली पहुंचे थे, जहां थाना भवन क्षेत्र के भैशानी गांव में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा. इसके साथ ही उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती के आरोपों पर भी जमकर पलटवार किया.

नगीना सांसद ने दिया मायावती को जवाब

मायावती ने चंद्रशेखर को बीजेपी की बी टीम बताते हुए ईवीएम में धांधली करके उन्हें जिताने का आरोप लगाया था, जिस पर नगीना सांसद ने जवाब देते हुए कहा कि मैं मायावती का सम्मान करता हूं लेकिन, मैं बीजेपी की बी टीम नहीं हूं. मैंने खुद अपनी मेहनत से पार्टी बनाई है. उन्होंने कहा कि मायावती ने बीजेपी के साथ मिलकर तीन बार सरकार बनाई थी.

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बीजेपी सरकार पर भी साधा निशाना

इस जनसभा के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने बीजेपी सरकार पर रोजगार, भर्ती परीक्षाओं और धार्मिक मुद्दों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए. चंद्रशेखर ने कहा कि यूपी में बीजेपी सरकार के नौ साल के कार्यकाल में ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई, जिसका पेपर लीक न हुआ हो. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश का नौजवान रोजगार की तलाश में भटक रहा है और सरकार युवाओं के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रही है.

चंद्रशेखर ने धार्मिक मुद्दों को लेकर भी भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि सरकार मस्जिदों को तोड़कर क्या हासिल करना चाहती है. उन्होंने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे निकम्मा बताया. नगीना सांसद के इन तीखे हमलों को लेकर सियासत तेज हो गई है. जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, वैसे-वैसे आने वाले समय में ये सियासी बहस और बढेगी.

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