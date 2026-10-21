'नमाज से रोका जा रहा...', PM आवास के पास मस्जिद को नोटिस मिलने पर भड़के चंद्रशेखर आजाद

यूपी की नगीना सीट से लोकसभा सांसद और आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद को हटाए जाने का नोटिस दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने इस मस्जिद के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की और कहा कि नमाजियों के धार्मिक अधिकारों पर रक्षा होनी चाहिए.

चंद्रशेखर आजाद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर इस मस्जिद को हटाए जाने पर चिंता जताई. उन्होंने लिखा- "दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित 100 वर्ष से अधिक पुरानी ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद को खाली कराने के लिए छह दिन का नोटिस दिए जाने और बिजली-पानी की आपूर्ति बंद किए जाने की खबर बेहद चिंताजनक है."

नगीना सांसद ने लिखा-"मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद हारून साहब के अनुसार, मस्जिद पर ध्वस्तीकरण का खतरा मंडरा रहा है और नमाज़ियों को मस्जिद में नमाज़ अदा करने से रोका जा रहा है. मिली जानकारी के अनुसार, यह मस्जिद वक़्फ़ की जमीन पर स्थित है और इसका उल्लेख 1977 के दिल्ली गजट तथा NDMC की विरासत सूची में होने का दावा किया गया है. मंत्री किरण रिजीजु मामले में तत्काल हस्तक्षेप करें. मस्जिद की बिजली और पानी की आपूर्ति तत्काल बहाल कराई जाए, नमाजियों की आवाजाही और नमाज अदा करने में आ रही बाधाएं दूर की जाएं तथा किसी भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. मस्जिद के संरक्षण और नमाजियों के धार्मिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की जाए."

बता दें कि दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग के पास स्थित ऐतिहासिक रेस कोर्स मस्जिद को छह दिन के भीतर खाली किए जाने का नोटिस दिया गया है. एलएनडीओ ने इस मस्जिद को अवैध घोषित करते हुए यहां का बिजली और पानी की आपूर्ति भी काट दी है. जिसके बाद ध्वस्तीकरण की चर्चाएं तेज हो गई हैं.

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