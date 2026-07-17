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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजौहर विश्वविद्यालय मामले पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद ने बताया- सांप्रदायिक राजनीति

जौहर विश्वविद्यालय मामले पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, नगीना सांसद ने बताया- सांप्रदायिक राजनीति

Rampur News In Hindi: चंद्र शेखर आजाद ने जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई को सांप्रदायिक राजनीति बताया है. उन्होंने आदेश पर सवाल उठाते हुए तुरंत बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 17 Jul 2026 01:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से सांसद और आजाद समाज (कांशीराम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई के आदेश को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे सांप्रदायिक राजनीति की पराकाष्ठा करार दिया है.

नगीना सांसद चंद्रशेखर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर कार्रवाई का आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सांप्रदायिक राजनीति की पराकाष्ठा है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर कार्रवाई पर कई बार फटकार लगा चुका है, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार ऐसी कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रही है.

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रामपुर विकास प्राधिकरण का आदेश

रामपुर विकास प्राधिकरण ने प्रशासनिक स्तर पर जौहर विश्वविद्यालय के खिलाफ ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है. चंद्र शेखर आजाद ने कहा कि प्रशासनिक आदेश न्यायालय के अंतिम फैसले का विकल्प नहीं हो सकता. विश्वविद्यालय को इस आदेश के खिलाफ सक्षम अदालत में जाने का पूरा अधिकार है. उन्होंने चेतावनी दी कि अंतिम न्यायिक फैसला आने से पहले किसी भी प्रकार की ध्वस्तीकरण कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना होगी.

सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप

नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने विडंबना जताते हुए कहा कि यूजीसी द्वारा जारी फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, प्रयागराज, गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ जैसे शहरों के संस्थान शामिल हैं, लेकिन उन पर कठोर कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसके बजाय एक स्थापित विश्वविद्यालय को बुलडोजर के निशाने पर खड़ा किया जा रहा है. उन्होंने इसे सरकार की मंशा और दोहरे मापदंडों का उदाहरण बताया है.

सरकार से कार्रवाई पर तत्काल रोक की मांग

चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि जौहर विश्वविद्यालय पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए. विश्वविद्यालय को सभी वैधानिक और न्यायिक उपाय अपनाने का पूरा अवसर दिया जाए तथा अंतिम न्यायिक निर्णय का सम्मान किया जाए.

जौहर विश्वविद्यालय पर सरकार का आदेश

रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों पर अवैध निर्माण का हवाला देते हुए ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया है. प्राधिकरण का कहना है कि विश्वविद्यालय ने बिना अनुमति के निर्माण कार्य किया है. इस आदेश के बाद विवाद तेज हो गया है.

चंद्रशेखर आजाद का यह बयान विपक्षी दलों के बीच चर्चा का विषय बन गया है. विपक्षी नेता इसे मुस्लिम विरोधी कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि सरकार के समर्थक इसे नियम-कानून के पालन का मामला बता रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले समय में यूपी की सियासी बहस का केंद्र बन सकता है.

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Published at : 17 Jul 2026 01:27 PM (IST)
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