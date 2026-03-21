उत्तरप्रदेश के चंदौली जिले के बनौली खुर्द गांव के पास मुगलसराय-गया रेल खंड पर निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज यानी ROB का स्लैब भरभराकर गिरने के मामले में जिलाधिकारी ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है. मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यदायी संस्था के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. JE को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है जबकि AE और प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

स्लैब गिरने के बाद इलाके में मचा था हड़कंप

बनौली खुर्द गांव के पास निर्माणाधीन ROB का स्लैब अचानक भरभराकर गिर गया जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया. मौका मुआयना के बाद प्रशासन हरकत में आया और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई.

कार्यदायी संस्था पर FIR, JE सस्पेंड

मामले की गंभीरता को देखते हुए DM ने सख्त कदम उठाए. लापरवाही और गुणवत्ता से समझौता करने के आरोप में कार्यदायी संस्था के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है. निर्माण कार्य में लगे JE को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इसके साथ ही AE और प्रोजेक्ट मैनेजर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं. इस पूरी कार्रवाई से साफ संदेश दिया गया है कि निर्माण कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

PWD के चीफ इंजीनियर को सौंपी गई निष्पक्ष जांच

पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए PWD के चीफ इंजीनियर को जांच सौंपी गई है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि स्लैब गिरने की असल वजह क्या थी, निर्माण सामग्री में कोई गड़बड़ी थी या फिर तकनीकी खामियां इसके लिए जिम्मेदार हैं. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.