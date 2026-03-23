उत्तर प्रदेश के चंदौली में तहसील में तैनात एसडीएम अनुपम मिश्रा और उनकी पत्नी एसडीएम दिव्या ओझा के बीत का विवाद इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है. दिव्या ओझा के पिता ने अपने दामाद अनुपम मिश्रा के खिलाफ प्रतापगढ़ के महिला थाने में घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है.

चंदौली जिले के पंड़ित दीनदयाल तहसील में अनुपम मिश्रा एसडीएम पद पर तैनात हैं और एसडीएम दिव्या ओझा सदर तहसील में तैनात है. दोनों पति- पत्नी एक ही जिले में कार्यरत है. बीते कई दिनों से दोनों के बीच दांपत्य जीवन ठीक-ठाक नहीं होने को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं. दावा है कि दोनों में बीते कई महीनों से मनमुटाव चल रहा है.

SDM अनुपम मिश्रा के ससुर ने दर्ज कराई FIR

सूत्रों की माने तो SDM अनुपम मिश्रा ने अपनी पत्नी से तलाक के लिए माननीय कोर्ट में अर्जी भी दी है. वहीं दूसरी तरफ दिव्या ओझा के पिता भी अब प्रतापगढ़ में एसडीएम अनुपम मिश्रा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है. इस एफआईआर में पिता ने उन पर दहेज उत्पीड़न, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने और कई अन्य आरोप लगाए हैं.

दिव्या ओझा के पिता निशाकांत ओझा मूल रूप से प्रतापगढ़ के शुकुलपुर के रहने वाले हैं और पूर्व प्राचार्य रह चुके हैं. उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि अनुपम मिश्रा ने दहेज में 20 करोड़ रुपये की डिमांड की थी, जिसके बाद बात पांच करोड़ तक आ गई. इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटी को जान से मारने की कोशिश के भी आरोप लगाए हैं.

चंदौली में सुर्खियों में छाया मामला

इस एफआईआर दर्ज कराने के बाद चंदौली से प्रतापगढ़ तक कई तरह के कयासबाजी तेज हो गई हैं. वहीं इस पूरे विवाद पर दोनों अधिकारियों ने मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाई हुई है. वहीं दूसरे बड़े अधिकारी भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं.

बता दें कि एसडीएम दिव्या ओझा की 1 दिसम्बर 2020 को अनुपम मिश्रा के साथ प्रयागराज में शादी हुई थी. ये शादी काफी भव्य रही थी, जिसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हुए थे. लेकिन, 2026 तक आते-आते दोनों के रिश्तों में इतनी खटास आ गई है कि मामला मुकदमे तक पहुँच गया हैं