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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडचमरौआ सीट पर 2022 में जीती थी सपा, 2027 में क्या होगा? SIR इस दल को करेगा परेशान!

चमरौआ सीट पर 2022 में जीती थी सपा, 2027 में क्या होगा? SIR इस दल को करेगा परेशान!

2022 में चमरौआ विधानसभा सीट से सपा के नसीर अहमद खान विधायक बने. बीजेपी ने मोहन लोधी को उम्मीदवार बनाया. बसपा ने अब्दुल मुस्तफा हुसैन और कांग्रेस ने अली युसूफ अली को टिकट दिया. 

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 01 Sep 2026 12:07 PM (IST)
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रामपुर जिले की चमरौआ सीट की विधानसभा संख्या 35 है. चमरौआ एक गांव का नाम है. इसी गाँव के नाम पर ही चमरौआ विधानसभा जानी जाती है. चमरौआ को रामपुर जिले का एक आधुनिक गांव भी माना जाता है. 

2022 में चमरौआ विधानसभा सीट से सपा के नसीर अहमद खान विधायक बने. बीजेपी ने मोहन लोधी को उम्मीदवार बनाया. बसपा ने अब्दुल मुस्तफा हुसैन और कांग्रेस ने अली युसूफ अली को टिकट दिया. 

2026 में एसआईआर के बाद चमरौआ में 2,84,309 मतदाता बचे हैं. 2024 में लोकसभा चुनाव के दौराम चमरौआ विधानसभा सीट पर 3,13,588 मतदाता थे. एसआईआर के बाद चमरौआ विधानसभा सीट पर 29,279 मतदाता घटे हैं.

चमरौआ विधानसभा सीट मुस्लिम और लोधी बाहुल्य है.

2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों से समझते हैं कि आखिरकार किस पार्टी का पलड़ा चमरौआ में भारी पड़ा. 

1. सपा- 1,00,976
2. बीजेपी- 66,686
3. कांग्रेस- 18,213
4. बसपा- 10,366

2022 के विधानसभा चुनाव में चमरौआ सीट पर सपा ने जीत हासिल की. सपा के नसीर अहमद खान ने बीजेपी के मोहन लोधी को लगभग 34 हजार वोटों से हरा दिया. बीजेपी को लगभग 66 हजार वोट मिले. 2022 के चुनाव में सपा को 50.34 प्रतिशत और बीजेपी को 33.24 फीसदी वोट मिले. दोनों दलोंं के बीच लगभग 17 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा.

2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अली युसूफ अली लगभग 18 हजार वोट लाने में कामयाब रहे. बसपा को लगभग 10 हजार वोट ही मिल पाए.

2022 के विधानसभा चुनाव में चमरौआ सीट पर सपा को मुस्लिम, यादव और कुछ सिख वोट हासिल हुए. वहीं बीजेपी को इस सीट पर लोधी, सैनी और अति पिछड़ा समाज के वोट के साथ साथ सामान्य वर्ग का पूरा वोट मिला. एससी समाज का भी काफी वोट बीजेपी के साथ गया. 
कांग्रेस को कुछ मुस्लिम वोट हासिल हुआ और बसपा को सिर्फ और सिर्फ एससी में अपना मूल वोट ही मिल पाया.

2022 के विधानसभा चुनाव बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में चमरौआ विधानसभा सीट पर किस दल का दम दिखा, इन आंकड़ों के माध्यम से समझ लेते हैं-

2024 लोकसभा चुनाव में चमरौआ विधानसभा सीट के नतीजे-

1. सपा- 1,04,528
2. बीजेपी- 65,280
3. बसपा- 9,412

2024 के लोकसभा चुनाव में भी चमरौआ विधानसभा सीट पर सपा ने बीजेपी पर बढ़त बनाए रखी. सपा के मोहिहुल्लाह नदवी ने बीजेपी के घनश्याम लोधी को 39,248 वोटों से हरा दिया. बसपा को लगभग साढ़े नौ हजार वोट मिले.

2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा को मुस्लिम, यादव और सिख समाज का कुछ वोट मिला. मुस्लिम समाज का जो कुछ वोट 2022 में कांग्रेस के पास गया था, वो 2024 में पूरी तरह से सपा की तरफ चला गया. बीजेपी को गैर यादव ओबीसी का पूरा वोट मिला और सामान्य वर्ग के साथ साथ एससी समाज का भी लगभग 6-7 हजार वोट मिला.

बड़ी बात यह है कि चाहे स्वार हो या चमरौआ दोनों ही विधानसभा सीटों पर 2022 और 2024 में सिख मतदाता का कुछ वोट सपा की तरफ गया. इससे पहले के चुनावों में यह तस्वीर नजर नहीं आती थी.

चमरौआ विधानसभा सीट का जातीय समीकरण (अनुमानित)

1. मुस्लिम- 1.50 लाख
2. लोधी- 50 हजार
3. एससी- 26 हजार
4. सैनी- 20 हजार
5. सिख- 9 हजार
6. क्षत्रिय- 6 हजार
7. पाल- 5 हजार
8. यादव- 5 हजार
9. कश्यप- 5 हजार
10. प्रजापति- 5 हजार
 
चमरौआ विधानसभा सीट भी मुस्लिम बाहुल्य सीट है. लेकिन दूसरे नंबर पर लोधी मतदाता हैं, जो कि लगभग 50 हजार के आसपास हैं. अन्य पिछड़ी जातियों का वोट लगभग 40 हजार के आसपास है. सामान्य वर्ग के मतदाता भी लगभग 10 हजार की संख्या में हैं. एससी मतदाता में लगभग 15 हजार मतदाता बसपा के मूल वोटर माने जाते हैं. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 01 Sep 2026 12:07 PM (IST)
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