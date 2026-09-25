राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय समेत 133 गवाह बनाए गए हैं. विवेचना रिपोर्ट में कई अहम खुलासे हुए हैं. 8 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने CCTV, डिजिटल और बैंकिंग साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गणना कक्ष में चोरी की घटनाएं CCTV में रिकॉर्ड हुईं. अविनाश शुक्ला 85 बार चढ़ावे की रकम हटाते CCTV में दिखा.

पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक करुणेश पांडेय 2 बार रकम हटाते और 68 बार सहयोग करते सीसीटीवी में दिखा. वहीं मनीष यादव 16 बार रकम हटाते और 19 बार सहयोग करते दिखा. लवकुश मिश्रा एक बार रकम हटाते, 52 बार सहयोग करते दिखा. अनुकल्प मिश्रा 56 बार सहअभियुक्तों की मदद करते CCTV में दिखा. रमाशंकर मिश्रा एक बार चढ़ावे की रकम हटाते दिखा.

मोबाइल चैट और CDR से आरोपियों के बीच लगातार संपर्क का दावा

मोबाइल चैट और CDR से आरोपियों के बीच लगातार संपर्क का दावा किया गया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों की निशानदेही पर लाखों रुपये, डॉलर और आभूषण बरामद किए गए हैं. पुलिस रिपोर्ट में चोरी की रकम से कार, जमीन और मकान खरीदने का दावा किया गया है. अनुकल्प के पिता के मकान की खरीद में अपराध की रकम इस्तेमाल होने का दावा किया गया है. लवकुश मिश्रा पर जमीन और मकान में 43.43 लाख खर्च करने का आरोप है.

चंपत राय के बयान में बाथरूम से बरामद रकम का जिक्र

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बैंक खातों में लाखों रुपये कैश जमा होने का दावा किया गया है. पुलिस रिपोर्ट में चढ़ावे की रकम के आपराधिक न्यास भंग का उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक चंपत राय के बयान में 4 जून की घटना और बाथरूम से बरामद रकम का जिक्र है. गणना कर्मी के बयान में आरोपियों पर नोटों की गड्डियां छिपाने का आरोप है. राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में CCTV से लेकर बैंक खातों तक जांच हुई. 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट में पुलिस ने डिजिटल और परिस्थितिजन्य साक्ष्य जोड़े हैं.

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