हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडUP: सूखे की पहचान छोड़ अब 'नल-जल' की मिसाल बना बुंदेलखंड, 99.79% कवरेज हासिल

UP: सूखे की पहचान छोड़ अब 'नल-जल' की मिसाल बना बुंदेलखंड, 99.79% कवरेज हासिल

Jal Jeevan Mission: जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के सात जिलों में 98 से 99 प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंच चुका है, जिसे सरकार जीवन में बदलाव मान रही है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 19 Feb 2026 11:54 AM (IST)
Preferred Sources

Jal Jeevan Mission: कभी पानी की किल्लत और प्यास की राजनीति के लिए चर्चित रहा बुंदेलखंड अब नल से जल आपूर्ति के मामले में नई पहचान बना रहा है. ‘जल जीवन मिशन’ के अंतर्गत वर्तमान आंकड़ों के अनुसार बुंदेलखंड मंडल के सातों जिलों में 98 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण घरों को फंक्शनल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराया जा चुका है. कई जिलों में यह कवरेज 99 प्रतिशत के करीब पहुंच गया है. योगी आदित्यनाथ सरकार इसे ग्रामीण जीवन स्तर में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत मान रही है.

बांदा में कुल 2,68,960 ग्रामीण घरों में से 2,68,722 घरों को नल कनेक्शन दिया जा चुका है, जो लगभग 99.91 प्रतिशत है. चित्रकूट में 1,63,970 में से 1,63,698 घरों तक कनेक्शन पहुंचा है, जो 99.83 प्रतिशत है. महोबा में 1,40,149 में से 1,39,904 घरों (99.83 प्रतिशत),  हमीरपुर में 1,86,530 में से 1,85,693 घरों (99.55 प्रतिशत) और ललितपुर में 2,06,983 में से 2,05,966 घरों (99.51 प्रतिशत) को नल से जल सुविधा मिल चुकी है. झांसी में 2,51,232 में से 2,49,111 (99.16 प्रतिशत) तथा जालौन में 2,12,069 में से 2,08,174 घरों (98.16 प्रतिशत) को कवर किया गया है. समूचे बुंदेलखंड जोन में कुल 7,59,609 घरों में से 7,58,017 घरों तक कनेक्शन पहुंच चुका है, जो 99.79 प्रतिशत कवरेज दर्शाता है.

2019 के बाद तेजी से बदली जल आपूर्ति का तस्वीर 

2019 से पहले प्रदेश में ग्रामीण नल जल कवरेज दो प्रतिशत से भी कम था. बुंदेलखंड जैसे सूखा प्रभावित क्षेत्र में पाइप से पेयजल सुविधा अपवाद मानी जाती थी. जल जीवन मिशन की शुरुआत के बाद बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का निर्माण किया गया. ट्यूबवेल, पंप हाउस, ओवरहेड टैंक और व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने का कार्य तेजी से पूरा किया गया. भौतिक संरचना लगभग पूर्ण हो चुकी है और अब ध्यान कमीशनिंग तथा नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने पर है.

महिलाओं के जीवन में आया बड़ा बदलाव 

इससे ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है. दूरदराज क्षेत्रों में पानी लाने की मजबूरी खत्म होने से समय की बचत, स्वास्थ्य में सुधार और सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि देखी जा रही है. सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक शत प्रतिशत कनेक्शन और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है.

Published at : 19 Feb 2026 11:54 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Yogi Adityanath UP Latest News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP: सूखे की पहचान छोड़ अब 'नल-जल' की मिसाल बना बुंदेलखंड, 99.79% कवरेज हासिल
UP: सूखे की पहचान छोड़ अब 'नल-जल' की मिसाल बना बुंदेलखंड, 99.79% कवरेज हासिल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मथुरा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, चार दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
मथुरा में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर नहर में गिरी, चार दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हल्द्वानी में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 72 करोड़ की लागत से लगेगा AI आधारित ITMS सिस्टम
हल्द्वानी में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, 72 करोड़ की लागत से लगेगा AI आधारित ITMS सिस्टम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में निर्मला सीतारमण और सुंदर पिचाई के नाम पर लाखों की ठगी, शिक्षक समेत 3 लोग बने शिकार
उत्तराखंड में निर्मला सीतारमण और सुंदर पिचाई के नाम पर लाखों की ठगी, शिक्षक समेत 3 लोग बने शिकार
Advertisement

वीडियोज

Aage Ka Agenda: डिप्टी सीएम के घर बटुकों का सम्मान | Shankaracharya Controversy | Brajesh Pathak
AI Impact Summit 2026: इंडिया AI समिट शुरू, उद्घाटन के बाद क्या खुलेंगे नए अवसर? |
Namaste Bharat: Bengaluru airport से 24 करोड़ की कोकीन बरामद, Brazilian नागरिक गिरफ्तार
Madhya Pradesh News: खरगोन में शादी का जश्न मातम में बदला | Viral Video | Crime | MP News | ABP News
Breaking News: लाल किला के पीछे संदिग्ध कार से बड़ा खुलासा | Delhi News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Khawaja Asif On India: ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब उकसा रहा पाकिस्तान, PAK मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले- 'भारत संग जंग...'
बिहार
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
राज्यसभा नहीं जा पाएंगे हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर! जान लीजिए नीतीश कुमार का 'नियम'
इंडिया
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
'Bullshit...', भारत की AI इम्पैक्ट समिट में इमैनुअल मैक्रों को किस पर आया गुस्सा, बुरी तरह बौखलाए
क्रिकेट
'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा
'सोच भी नहीं सकता कि विराट कोहली कभी...', बाबर आजम की उनसे तुलना पर भड़के भारतीय दिग्गज, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
सास से गॉसिप करती दिखीं आलिया भट्ट, बेटी को संभालते दिखे रणबीर कपूर,वीडियो वायरल
इंडिया
Weather Forecast: बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
बारिश संग ओले... IMD ने दी फिर चेतावनी, यूपी से दिल्ली और बिहार तक कब कहां बरसेंगे बादल
रिलेशनशिप
Physical Relationship During Ramadan: क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
क्या रोजा रखने के दौरान बना सकते हैं शारीरिक संबंध, जानें क्या हैं नियम?
शिक्षा
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
क्या वाकई लीक हो गया एमपी बोर्ड 10वीं का इंग्लिश का पेपर, क्या दोबारा होगा यह एग्जाम?
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget