बुलंदशहर में शादी की खुशियां मातम में बदलीं, हर्ष फायरिंग में 8 साल के मासूम को लगी गोली

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19 फरवरी को शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में नाबालिग लड़के द्वारा चलाई गयी गोली छत पर खड़े 8 वर्षीय बालक रेयांश सोनी को लग गयी. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया, अस्पताल में उसे वेंटीलेटर पर रखा गया है और पूरी तरह कोमा में है. इस घटना से पूरे इलाके में हड़कम्प मच गया है. घटना के बाद आरोपी नाबालिग और उसका पिता फरार है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

उधर बच्चे के परिजनों का बुरा हाल है. दिन राटा उसकी जिंदगी के लिए दुआ की जा रही है. किसी को यकीन नहीं हो रहा शादी समारोह की खुशियां मातम में बदल जाएंगी. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल है, जिसमें आरोपी फायरिंग करता हुआ दिख रहा है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, यह पूरा मामला घटना 19 फरवरी की शाम तकरीबन 5:30 बजे थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला सुनारों वाली गली का है. यहां रहने वाले विनोद वर्मा की बेटी की शादी की तैयारियां चल रहीं थीं. भात चढ़त के दौरान सब हंसी ख़ुशी नाच-झूम रहे थे. तभी आरोपी ने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग कर दी. सीसीटीवी में वह खुलेआम फायरिंग करता दिख रहा है. छत पर बच्चा रेयांश खड़ा था उसके गोली सीने में जाकर लगी और जबड़े को चीरते हुए निकल गयी.

एकाएक वहां चीख-पुकार मच गयी. उसके पिता गोदी में लेकर दौड़े और अस्पताल में भर्ती कराया, बच्चा कोमा में है और अभी वेंटीलेटर पर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

बाप-बेटे के खिलाफ मामला दर्ज

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी रोबिन वर्मा और उसके नाबालिग बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस ने उसकी लाइसेंसी रिवाल्वर जब्त कर ली है. दोनों घर छोड़कर अभी फरार हैं. पुलिस के मुताबिक दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इस घटना के शादी समारोह में हर्ष फायरिंग को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. क्यूंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस पर पूरी तरह प्रतिबंध है, बावजूद इसके इस घटना ने लोगों में पुलिस और कानून के भय पर सवाल खड़े कर दिए हैं.