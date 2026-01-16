बुलंदशहर में SIR प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी, मुस्लिमों के पते पर हिंदू मतदाता के दर्ज हुए नाम

यूपी के बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील क्षेत्र के पहासू कस्बे के पठान टोला महोल्ल्ले में SIR के तहत मतदाता सूची जारी हुई, जिसमें आधा दर्जन से अधिक मुस्लिमो के पते पर हिन्दू लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए. इसमें लगभग 56 हिन्दू लोगों के नाम दर्ज कर दिए गए है. जिसकी शिकायत मुस्लिम लोगों ने प्रशासन से की है.v

दरअसल, पठान टोला महोल्ल्ले के निवासी सगीर खाँ ने प्रशासन से शिकायत दर्ज करवाई है जिसमे बताया है कि SIR का काम पिछले महीने से चल रहा था. SIR का काम खत्म होने के बाद में जो नई वोटर लिस्ट आई है जिसमे हिन्दू भाइयों की वोटो को मुस्लिम समुदाय के लोगों के घरों में बड़ा दिया गया है.

जबकि SIR से पहले सभी वोट ठीक थी. एक ही गली के 7 से 8 घरों में 56 वोट बढ़ा दी गई है. हमारे घर का नम्बर 125 है इसमें भी 6 से 7 वोट बढ़ा दी गई है. वहीं पूरे मामले की शिकायत प्रशासन से करी गई है.

फॉर्म नंबर 8 भरकर दूर कराई जा रही कमियां

वहीं, इस मामले को लेकर शिकारपुर एसडीएम का कहना है कि भाग 307 का मामला है, जब 6 जनवरी को ड्राफ्ट निर्वाचित नामावली का प्रकाशन किया गया. उसके बाद आयोग के निर्देश के क्रम में 11 जनवरी को ये निर्वाचित नियमावली पढ़ी जा रही थी. इस दौरान यह संज्ञान में आया कि कुछ मतदाताओं के मकान नम्बर में त्रुटियां हैं. उसको ठीक करवाया जा रहा है. जो कमियां पाई गई हैं उसको फॉर्म नंबर 8 भरवा कर दूर कराई जा रही है. जल्द ठीक हो जायेगी.

6 जनवरी को हुआ था ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन

आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 6 जनवरी को निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की थी. जिसमें राज्य के 12 करोड़ 55 लाख से अधिक मतदाता दर्ज किए गए हैं. यह संख्या पिछली मतदाता सूची के मुकाबले करीब 2 करोड़ 89 लाख कम है.