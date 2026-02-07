बुलंदशहर में खाकी शर्मसार! मदद की बजाय हेड कांस्टेबल ने पीड़िता से की गंदी मांग, आरोपी सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बार फिर खाकी शर्मसार हुई है. यहां इंसाफ की आस में थाने गई युवती ने जांच अधिकारी पर ही बेहद आरोप लगाए हैं. युवती ने बुलंदशहर कोतवाली नगर में तैनात एक हेड कांस्टेबल पर अवैध संबंध का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. युवती के आरोप के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप है.

दरअसल, मामला बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र का है. पीड़िता सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है. उसने फैज अंसारी नाम के युवक पर आरोप लगाया कि वह लगातार युवती के फोन पर गालियां व जान से मार देने की धमकी देकर अवैध संबंध बनाने का दबाव बना रहा था.जिससे युवती काफी परेशान थी. वह इंसाफ की उम्मीद में आरोपी के खिलाफ शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची.

आरोपी हेड कांस्टेबल ने गंदी चैट्स

युवती ने बताया कि इसके बाद कोतवाली में तैनात हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी मिला.इसके बाद पीड़िता ने उसको प्रार्थना पत्र दिया और हैड कांस्टेबल कुलदीप राठी ने उससे जांच करने के लिए उसकी इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी मांगी. पीड़िता का आरोप है कि आरोपी हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी ने मदद करने बजाय उससे ही अश्लील बातें शुरू कर दी और उसे अकेले मिलने व अवैध संबंध बनाने के लिए मानसिक दबाव बनाया बनाने लगा.

पीड़िता का कहना है कि कुलदीप राठी और आरोपी युवक फैज की अश्लील चैट्स आदि उसके पास हैं. पीड़िता के मुताबिक वह काफी मानसिक दबाव में है और कार्रवाई न होने पर आत्महत्या करने को मजबूर हो रही है.

आरोपी हेड कांस्टेबल सस्पेंड

पीड़िता ने बुलंदशहर एसएसपी ने लिखित रूप में पूरे मामले की शिकायत की है. मामले में एसएसपी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी और आरोपी युवक फैज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर करवा दिया है. साथ ही आरोपी हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी को निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.



एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने बताया कि आरोपी युवक फैज अंसारी और आरोपी हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. हेड कांस्टेबल कुलदीप राठी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच शुरू कर दी गई है.

युवती ने नहीं किया जांच में सहयोग

एसपी सिटी ने बताया कि युवती द्वारा पूर्व में प्रार्थना पत्र दिया गया था. जिसके संबंध में युवती ने जांच में सहयोग नहीं किया. युवती को जांच करता अधिकारी के द्वारा कई बाद फोन से संपर्क कर अपने बयान दर्ज करवा व मुकदमा दर्ज करवाने के लिए सूचित किया गया, लेकिन शिकायतकर्ता युवती थाने नहीं पहुंची. फिलहाल पुलिस इस पूरे प्रकरण में कार्रवाई में जुटी है.