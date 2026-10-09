बुलंदशहरः दिल्ली ले जाने के बहाने गैंगरेप, किशोरी को नहर में फेंका; 2 आरोपी गिरफ्तार

बुलंदशहर से सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहाँ दो दरिंदों ने एक गैर समुदाय की नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप कर उसे जान से मारने की नीयत से नहर में धक्का देकर मौके से फरार हो गए. डायल 112 सूचना पर मौके पर पहुंची और युवती को सकुशल नहर से बहार निकाला.

दरअसल, यह मामला बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात का है. बताया गया कि बीते 6 सितंबर की देर रात पूर्व से परिचित गैर समुदाय से ताल्लुक रखने वाली नाबालिग किशोरी को शफीक और उसके साथी भूरा बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गया. आरोपियों ने खुर्जा देहात क्षेत्र में नहर के पास किशोरी से गैंगरेप किया. इसके बाद आरोपी लड़की को नहर में धक्का दिया और मौके से फरार हो गए. पुलिस ने लड़की को बरामद कर लिया है.

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मां के पास से भागकर बुलंदशहर आ गई थी किशोरी

बताया गया कि किशोरी के पिता की मौत हो चुकी है और उसकी मां ने राजस्थान में दूसरी शादी कर ली. किशोरी की मां किशोरी को अपने साथ ले जाकर उसको वहां बेचने का प्रयास किया. इसके बाद किशोरी राजस्थान से भाग कर बुलंदशहर आ गई और अपने रिश्ते की ताई के साथ रहने लगी.

दिल्ली ले जाने के बहाने रास्ते में आरोपियों ने किया रेप

बताया गया कि किशोरी यहां चारा काटने का काम किया करती थी. इसी दौरान चारा लेने आने वाले शफीक से उसकी पहचान हो गई. शफीक और उसकी पत्नी के आग्रह पर किशोरी 10 दिन से शफीक के घर पर रह रही थी. इसके आरोपी शफीक ने अपने साथी भूरा के साथ किशोरी को दिल्ली ले जाने की बात कहकर अपने साथ ले गया. आरोपियों ने रास्ते में नहर के पास किशोरी का गैंगरेप कर नहर में फेंक दिया.

पुलिस ने आरोपी शफीक को किया गिरफ्तार

फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी शफीक और उसके साथी भूरा को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, घटना के समय शफीक का मोबाइल वहां गिर गया था, जिसको लेने के लिए शफीक घटना स्थल पहुंचा था. शफीक के पास से पुलिस ने एक तमंचा ,कारतूस ,मोबाइल और बाइक बरामद किया है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 112 पर तैनात पुलिस कर्मियों को युवती को बचाने के लिए 2500-2500 का नकद इनाम दिया.

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