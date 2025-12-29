बुलंदशहर में सुपारी किलिंग का खुलासा, पति ने करवाई पत्नी के प्रेमी की हत्या, चार आरोपी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक पति ने अपनी पत्नी के आशिक की सुपारी देकर हत्या करवा दी. पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. हत्यारोपियों के पास से पुलिस ने 1 तमंचा, कारतूस व एक कार भी बरामद की है. हत्या के 2 आरोपी अभी भी फरार हैं. जिनकी जल्द गिरफ्तारी का दावा पुलिस कर रही है.

बीती 21नवम्बर को बुलंदशहर के शिकारपुर थाना क्षेत्र में काली नदी में एक गोली लगा अज्ञात शव मिला था. मृतक के शरीर पर टैटू बना हुआ था. पुलिस ने कड़े प्रयास के बाद बॉडी पर बने टैटू के आधार पर म्रतक की शिनाख्त शिवम वर्मा के रूप में हुई. जिसके बाद पुलिस ने जब छानबीन की तो सामने आया कि शिवम की हत्या को अंजाम विक्की उर्फ बब्लू ने अपने साथियों को 3 लाख रुपये की सुपारी देकर करवाया है.

शिवम के विक्की की पत्नी से थे संबंध

पुलिस की जांच में सामने आया कि बिक्की उर्फ बब्लू की पत्नी ने शिवम वर्मा के साथ अवैध संबंध थे. शिवम वर्ष 2024 में विक्की बब्लू की पत्नी को भगा कर ले गया था. इस संबंध में बुलंदशहर कोतवाली देहात पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने विक्की की पत्नी को बरामद कर लिया था. तभी से शिवम विक्की की आंखों में खटक रहा था. इधर शिवम विक्की के घर उसकी पत्नी से मिलने जाया करता था. जिससे परेशान होकर विक्की ने शिवम की हत्या की साजिश रची और अपने साथियों को शिवम की हत्या की एवज में 3 लाख रुपये देने का वादा किया.

बीती 11 नवंबर को जैसे ही दिल्ली से शिवम बुलंदशहर आया, तो विक्की ने उसको भूड़ चौराहे पर शराब पीते देख लिया और इसकी सूचना अपने साथियों को दी. जिसके बाद विक्की के साथ शिवम को अपनी कार में बैठाकर ले गए और उसकी गोली मारकर हत्या कर दी और शिवम का शव शिकारपुर थाना क्षेत्र में काली नदी में फेंक दिया.

दो आरोपी अभी फरार हैं

शिवम की हत्या के बाद विक्की ने 2 लाख 10 हजार रुपये भी अपने साथियों को दे दिए व बाकी बचे 90 हजार रुपये बाद में देने की बात कही. वही बुलंदशहर की शिकारपुर थाना पुलिस ने शिवम की हत्या का खुलासा करते हुए चार आरोपियों विक्की उर्फ बबलू राहुल मनीष और दिलशाद को गिरफ्तार कर लिया है. हत्या में शामिल केशव व विवेक अभी फरार है.

एसएसपी ने दी जानकारी

बुलंदशहर के एसपी देहात डॉ तेजवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना शिकारपुर क्षेत्र में गांव बादशाहपुर पचगई के निकट काली नदी में एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ था. जिसपर थाना शिकारपुर में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए मृतक की शिनाख्त व खुलासे के लिए तीन टीमें लगाई गई. इन टीमों के द्वारा आज घटना का सफल खुलासा किया गया है.

शिवम की हत्या में शामिल 6 युवकों में से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है. गिरफ्तार आरोपियों में विक्की गुप्ता उर्फ बबलू मुख्य आरोपी है. विक्की ने अपने साथियों को 3 लाख रुपये सुपारी देकर हत्याकांड को अंजाम दिया था.