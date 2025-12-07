हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबुलंदशहर पुलिस ने बरामद किए 28 लाख की कीमत के चोरी हुए फोन, वापस पाकर मालिकों के खिले चेहरे

बुलंदशहर पुलिस ने बरामद किए 28 लाख की कीमत के चोरी हुए फोन, वापस पाकर मालिकों के खिले चेहरे

Bulandshahr News: भारत सरकार द्वारा गुम और खोए हुए मोबाइल की रिकवरी के लिए ऑनलाइन पोर्टल CEIR बनाया गया हैं. शिकायतों पर बुलंदशहर पुलिस ने अलग-अलग राज्यो के जनपदों से कुल 142 मोबाइल फोन बरामद किए.

By : अनुभव शर्मा | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 07 Dec 2025 07:51 PM (IST)
Preferred Sources

बुलंदशहर पुलिस ने रविवार (7 दिसंबर) को खोए व चोरी हुए लगभग 142 मोबाइल फोन रामद किए हैं. ये मोबाइल फोन या तो खो गए थे या चोरी हो गए थे. इन मोबाइल फोनों की कीमत लगभग 28 लाख रुपये है. 

भारत सरकार द्वारा गुम और खोए हुए मोबाइल की रिकवरी के लिए ऑनलाइन पोर्टल CEIR (Central Equipment Identity Register) बनाया गया है. जिससे गुम-खोए या चोरी हुए फोनों को वापस पाया जा सके व उनके दुरुपयोग को रोका जा सके.

पुलिस ने अभियान चलाकर बरामद किए फोन 

बुलन्दशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल से प्राप्त शिकायतों पर गुम-खोए मोबाइल की बरामदगी के लिए माह नवम्बर में अभियान चलाया गया. अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस द्वारा कड़ा प्रयास करके अलग-अलग राज्यों के जनपदों से कुल 142 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 28.5 लाख रुपये है. 

पुलिस ने इन सभी मोबाइलों को बरामद कर मालिकों के सुपुर्द कर दिया. इस बीच अपने खोए हुए मोबाइल फोन पाकर मोबाइल मालिकों के चहरे खिल उठे. लोगों ने बुलंदशहर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस को धन्यवाद कहा है. 

फोन वापस पाकर लोगों ने क्या कहा?

अपना फोन वापस पाने के बाद लोगों का कहना था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें हमारा खोया हुआ मोबाइल कभी वापस भी मिल पायेगा. मगर पुलिस ने कड़ा प्रयास कर हमारा मोबाइल फोन खोज निकाला और हमे वापस दे दिया है. 

मामले पर जानकारी देते हुए बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि हर महीने हम लोग जिन लोगों के फोन गिर जाते हैं, उनको रिकवर करते हैं और उनको महीने के पहले संडे को वितरित करते हैं. नवंबर माह में लगभग 28.5 लाख रुपए के 142 मोबाइल फोन अभी तक बरामद हुए हैं.

पुलिस ने लोगों का बांटे फोन

एसपी ने बताया कि फोन बरामद कर पुलिस ने रविवार (7 दिसंबर) को मालिकों को सौंप दिया है. उन्होंने बताया कि काम पर आते-जाते समय इन लोगों का फोन कहीं पर गिर गया था और आज अपना फोन वापस पाकर इन्हें बड़ी खुशी हो रही है. उन्होंने बताया कि लोगों को हमने अनुरोध भी किया है कि जैसे ही इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें.

उन्होंने बताया कि CEIR पोर्टल को लोग जितना अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे हमारी रिकवरी उतना बढ़ जायेगी. अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि आप समय से सूचित कर देंगे तो कोई भी फोन कहीं भी चल नहीं पाएगा और जैसे ही उस फोन को कोई इस्तेमाल करेगा तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत मिलेगी तो उसको तत्काल रिकवर करके जिनका फोन है उन्हें वापस कर सकेंगे.

एसपी ने कहा कि मैंने सभी से अनुरोध किया है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दें. सभी पुलिस स्टेशन पर हमारी एक साइबर सेल की डेस्क भी है. समय रहते ही मोबाइल खोने की सूचना पुलिस को मिल जाएगी तो उस मोबाइल फोन का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा और जल्द उसकी रिकवरी भी कर ली जाएगी.

Published at : 07 Dec 2025 07:51 PM (IST)
विश्व
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
अब इस देश ने अमेरिका को दिया झटका, Hawk की जगह भारत से खरीदेगा SAM मिसाइलें; दिल्ली ने दिया बड़ा ऑफर
नाशिक: गहरी खाई में गिरी कार गिरने से 5 लोगों की मौत, सप्तश्रृंगी देवी के दर्शन कर लौटते समय हादसा
2025 में सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले टॉप 7 शो कौन से? हिंदी सीरीज का भी रहा जलवा
7 खिलाड़ी OUT, सूर्यकुमार कप्तान, शुभमन गिल IN; पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन
'चीन को देंगे मुंहतोड़ जवाब', ड्रैगन ने फाइटर जेट का रडार किया लॉक तो भड़का जापान, एशिया में छिड़ेगी जंग?
Malai Egg Curry: घर में कैसे बनाएं रेस्तरां से भी अच्छी मलाई एग करी, कैसे बनेगी यह एकदम क्रीमी?
Eye Colour: क्यों होता है कुछ लोगों की आंखों का रंग नीला, जानें आंखों के अलग अलग रंगों की वजह
सुप्रिया सुले से लेकर कंगना तक, बीजेपी सांसद के घर की शादी में एक मंच पर पक्ष विपक्ष ने लगाए ठुमके
Elvish Yadav ने भाई की याद में बताया बचपन से जुड़ा मजेदार किस्सा
Stephen Tamil Film Review: Psychological Thriller ऐसा की देख मजा आ जाएगा | South Film Recommendation
Dhurandhar Film Review: Ranveer Singh, R. Madhavan & Akshaye की शानदार एक्टिंग, धमाकेदार Thriller
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Aukaat Ke Bahar Review: Elvish Yadav ने Impress कर दिया, Nikhil Vijay - Hetal Gada की भी शानदार Acting
