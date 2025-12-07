बुलंदशहर पुलिस ने बरामद किए 28 लाख की कीमत के चोरी हुए फोन, वापस पाकर मालिकों के खिले चेहरे

बुलंदशहर पुलिस ने रविवार (7 दिसंबर) को खोए व चोरी हुए लगभग 142 मोबाइल फोन रामद किए हैं. ये मोबाइल फोन या तो खो गए थे या चोरी हो गए थे. इन मोबाइल फोनों की कीमत लगभग 28 लाख रुपये है.

भारत सरकार द्वारा गुम और खोए हुए मोबाइल की रिकवरी के लिए ऑनलाइन पोर्टल CEIR (Central Equipment Identity Register) बनाया गया है. जिससे गुम-खोए या चोरी हुए फोनों को वापस पाया जा सके व उनके दुरुपयोग को रोका जा सके.

पुलिस ने अभियान चलाकर बरामद किए फोन

बुलन्दशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा CEIR पोर्टल से प्राप्त शिकायतों पर गुम-खोए मोबाइल की बरामदगी के लिए माह नवम्बर में अभियान चलाया गया. अभियान के तहत बुलंदशहर पुलिस द्वारा कड़ा प्रयास करके अलग-अलग राज्यों के जनपदों से कुल 142 मोबाइल फोन जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 28.5 लाख रुपये है.

पुलिस ने इन सभी मोबाइलों को बरामद कर मालिकों के सुपुर्द कर दिया. इस बीच अपने खोए हुए मोबाइल फोन पाकर मोबाइल मालिकों के चहरे खिल उठे. लोगों ने बुलंदशहर पुलिस का आभार व्यक्त करते हुए पुलिस को धन्यवाद कहा है.

फोन वापस पाकर लोगों ने क्या कहा?

अपना फोन वापस पाने के बाद लोगों का कहना था कि हमें उम्मीद नहीं थी कि हमें हमारा खोया हुआ मोबाइल कभी वापस भी मिल पायेगा. मगर पुलिस ने कड़ा प्रयास कर हमारा मोबाइल फोन खोज निकाला और हमे वापस दे दिया है.

मामले पर जानकारी देते हुए बुलंदशहर के एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि हर महीने हम लोग जिन लोगों के फोन गिर जाते हैं, उनको रिकवर करते हैं और उनको महीने के पहले संडे को वितरित करते हैं. नवंबर माह में लगभग 28.5 लाख रुपए के 142 मोबाइल फोन अभी तक बरामद हुए हैं.

पुलिस ने लोगों का बांटे फोन

एसपी ने बताया कि फोन बरामद कर पुलिस ने रविवार (7 दिसंबर) को मालिकों को सौंप दिया है. उन्होंने बताया कि काम पर आते-जाते समय इन लोगों का फोन कहीं पर गिर गया था और आज अपना फोन वापस पाकर इन्हें बड़ी खुशी हो रही है. उन्होंने बताया कि लोगों को हमने अनुरोध भी किया है कि जैसे ही इस तरह की कोई घटना होती है तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दें.

उन्होंने बताया कि CEIR पोर्टल को लोग जितना अच्छे से इस्तेमाल कर लेंगे हमारी रिकवरी उतना बढ़ जायेगी. अब ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि आप समय से सूचित कर देंगे तो कोई भी फोन कहीं भी चल नहीं पाएगा और जैसे ही उस फोन को कोई इस्तेमाल करेगा तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत मिलेगी तो उसको तत्काल रिकवर करके जिनका फोन है उन्हें वापस कर सकेंगे.

एसपी ने कहा कि मैंने सभी से अनुरोध किया है कि अगर ऐसी कोई घटना होती है तो तत्काल इसकी सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को दें. सभी पुलिस स्टेशन पर हमारी एक साइबर सेल की डेस्क भी है. समय रहते ही मोबाइल खोने की सूचना पुलिस को मिल जाएगी तो उस मोबाइल फोन का कोई दुरुपयोग नहीं कर पाएगा और जल्द उसकी रिकवरी भी कर ली जाएगी.