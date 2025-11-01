बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, फायरिंग में आरोपी सलमान घायल, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में थाना कोतवाली देहात में शुक्रवार रात पुलिस और बदमाश के बीच उस वक़्त मुठभेड़ हो गयी, जब पुलिस आरोपी बदमाश को आलाक्त्ल बरामद कराने ले जा रही थी. उसने अचानक पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसमें जबाबी गोलीबारी में एक गोली उसकी टांग में लगी और गिर पड़ा. पुलिस ने घायल हालत में बदमाश कप्तान उर्फ सलमान को अस्पताल में भर्ती कराया है.

घायल बदमाश ने ग्राम नीमखेडा में अनिल नामक युवक पर चाक़ू से हमला किया था, उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. उधर पुलिस ने दावा किया है कि जल्द ही बाकी आरोपी भी गिरफ्तार किए जाएंगे.

क्या है पूरा मामला ?

बता दें कि कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव नीमखेडा में 30 अक्टूबर को दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक पक्ष कप्तान उर्फ सलमान निवासी ग्राम नीमखेडा ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसी के गांव के अनिल पर जान से मारने की नियत से चाकू से हमला कर घायल कर दिया. जिसे उपचार के लिए हायर मेडिकल सेंटर भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है. परिजनों ने सलमान और उसके साथियों केखिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था.

चाकू बरामद करने के दौरान मुठभेड़

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पीड़ित परिवार की तहरीर के आधार पर आरोपी कप्तान उर्फ सलमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस बदमाश कप्तान उर्फ सलमान को आलाकत्ल चाकू बरामद करने के लिए बदमाश की निशानदेही पर गांव नीमखेड़ा फलाईओवर के पास से चाकू बरामद करने पहुंची थी तो बदमाश ने पुलिस टीम से पिस्टल छीनकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. पुलिस की जबाबी फायरिंग में बदमाश कप्तान उर्फ सलमान पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया जिसको हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती करवाया है. पुलिस ने बदमाश की निशानदेही पर आलाकत्ल चाकू बरामद कर लिया है.