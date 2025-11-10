बुलंदशहर में पुलिस का एक्शन, धार्मिक स्थलों पर लगे 304 लाउडस्पीकर हटाए, दिए सख्त निर्देश

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस प्रशासन ने ध्वनि प्रदूषण को लेकर बड़ा एक्शन लिया है. इस क्रम में रविवार को कई इलाकों में बड़े स्तर पर अभियान चलाया गया और कई धार्मिक स्थलों पर से लाउडस्पीकर्स उतरवाए गए, जहां तय मानकों से ज्यादा तेज आवाज में इन्हें बजाया जा रहा था.

एसडीएम दीपक कुमार पाल और सीओ भास्कर कुमार मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने बुलंदशहर की तमाम जगहों पर लाउडस्पीकर को उतरवाने का काम किया. इनमें बुलंदशहर, खुर्जा, सिकंदराबाद, अनूपशहर, स्याना, गुलावठी डिबाई समेत जनपद भर में कई जगहों पर कार्रवाई की गई.

धार्मिक स्थलों से उतारे लाउडस्पीकर

पुलिस प्रशासन ने 'लाउडस्पीकर उतारो अभियान' के तहत जिले में धार्मिक स्थलों से 304 लाउड स्पीकर उतरवाए जिन्हें तय मानकों से विरुद्ध जाकर तेज आवाज़ में बजाया जा रहा था. धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकरों को प्रशासन द्वारा मदरसों व स्कूलों को भेंट कर दिया गया.

इस दौरान पुलिस की टीम ने शहर, कस्बों और गांवों में बड़े स्तर पर इसके खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की. धार्मिक स्थलों पर लगे 400 से अधिक लाउड स्पीकरों को चिन्हित किया गया, जिनकी आवाज़ भी कम कराई गई और साफ निर्देश दिए गए कि इनका इस्तेमाल केवल निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही किया जाए.

एसडीएम ने इस दौरान साफ़ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और शासन की मंशा के अनुरूप है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन किया जाएगा. धार्मिक स्थलों या सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर लगे हैं उन्हें सभी नियमों का पालन करना होगा. उन्होंने कहा कि जनपद में आगे भी ये अभियान जारी रहेगा. जहां भी नियमों का उल्लंघन होगा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि उत्तर प्रदेश में समय-समय पर ध्वनि प्रदूषण को लेकर लाउडस्पीकर के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती रहती हैं. योगी सरकार बनने के बाद कई बार अभियान चलाकर तेज आवाज में चलने वाले लाउडस्पीकरों को हटाया गया है.

