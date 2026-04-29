बुलंदशहर में दो इनामी बदमाशों का एनकाउंटर, हथियार और DVR बरामदगी के लिए ले जा रही थी पुलिस

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हथियार बरामद करने पहुंची पुलिस टीम पर 50 हजार के दो इनामी बदमाशों ने फायरिंग कर दी, पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई. पुलिस की इस कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, बुलंदशहर के कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र के मुंडाखेड़ा नहर के पास पुलिस की 50-50 हजार रुपये के दो ईनामी बदमाशों से मुठभेड़ हो गई. बताया गया कि ट्रिपल मर्डर केस में इस्तेमाल की गई पिस्टल व डीवीआर बरामद करने के लिए बदमाशो को लेकर जा रही थी. इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी.

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हथियार बरामदगी के बदमाशों को ले जा रही थी पुलिस

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस मुठभेड़ में दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई. मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 50-50 हजार के दो इनामी बदमाश रिंकू सैनी और भारत सैनी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए. पुलिस की गोली लगने से घायल बदमाशों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां उनका उपचार किया जा रहा है.

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ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी थे बदमाश

वहीं घटना की जानकारी देते हुए खुर्जा सीओ शोभित कुमार ने बताया कि, यह दोनों बदमाश कोतवाली खुर्जा नगर क्षेत्र स्थित जिम में हुए ट्रिपल मर्डर केस में आरोपी थे और इन पर 50-50 हजार का इनाम घोषित था. खुर्जा पुलिस ने दोनो इनामी बदमाशो को गिरफ्तारी के बाद वारदात में इस्तेमाल हथियार और डीवीआर बरामद करने के लिए लेकर गई थी.

पुलिस की गोली लगने से दोनों बदमाश घायल

पुलिस अधिकारी ने बताया कि इसी दौरान दोनों इनामी बदमाशो ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी, पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग की गई. दोनों ओर से हुई फायरिंग में दोनों ईनामी बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए. मुठभेड़ के बाद खुर्जा पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से डीवीआर, 1 अवैध पिस्टल ,1 तमंचा,और जिंदा और खोखा कारतूस बरामद किए हैं.

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