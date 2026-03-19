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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअब बुलंदशहर में 'नीले ड्रम' में डालकर मारने की धमकी, युवक ने पत्नी को प्रेमी के हवाले किया

अब बुलंदशहर में 'नीले ड्रम' में डालकर मारने की धमकी, युवक ने पत्नी को प्रेमी के हवाले किया

Bulandshahr News In Hindi: बुलंदशहर में पत्नी द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया. पत्नी ने अपने आशिक के साथ रहने की इच्छा जताई है.

By : अनुभव शर्मा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 19 Mar 2026 05:46 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश और देश के तमाम शहरों से पतियों की हत्याओं की खबरों और पत्नी की धमकी से डरे बुलंदशहर के युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के हवाले कर दिया. युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी ने उसे नीले ड्रम में सीमेंट डालकर मारने की धमकी दी है, जिसके बाद युवक ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी को सौंप दिया है.

दरअसल, यह मामला बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के गांव दौलतपुर का है. राजकुमार नाम के युवक की शादी लगभग 7 साल पहले हुई थी. बताया गया कि राजकुमार की पत्नी की सोशल मीडिया के माध्यम से एक युवक से दोस्ती हुई और देखते ही देखते दोनों में करीबियां बढ़ गईं. फिर चोरी छुपे एक दूसरे से मिलने लगे. फोन पर भी घंटों तक बातचीत चलने लगीं.

पत्नी ने दी नीले ड्रम डालकर मारने की धमकी

जब इसका पता राजकुमार को लगा तो उसने इसका विरोध किया जो उसकी पत्नी को नागवार गुजरा. राजकुमार की पत्नी लगातार राजकुमार और उसके भाइयो को जान से मरवा देने की धमकी देने लगी. राजकुमार ने अपनी पत्नी के मोबाइल फोन से उसके आशिक के साथ के कुछ आपत्तिजनक फोटो भी देखे. इसके बाद महिला ने राजकुमार को नीले ड्रम में सीमेंट डालकर जान से मारने की धमकी देने लगी. जिससे राजकुमार दहशत में आ गया. राजकुमार ने मामले की पुलिस से शिकायत की.

महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने की जताई इच्छा

वहीं इसके बाद पुलिस ने दोनों को महिला मिडिएशन सेल में बुलाया और दोनो की बातचीत करवाकर मामला शांत कराने की कोशिश की. पुलिस ने राजकुमार की पत्नी के आशिक को भी बुलाया गया, पुलिस ने तीनों परिवार के बातचीत कराई. राजकुमार की पत्नी ने अपने प्रेमी संग जीवन बिताने की इच्छा जताई, जिसपर राजकुमार व उसके परिवार ने राजकुमार की पत्नी को उसके आशिक को सौंप दिया. 

ऐसा कर बचाई अपनी जान- पति

वहीं पीड़ित पति राजकुमार का इस मामले को लेकर कहना है कि, "उसने ऐसा कर अपनी जान बचा ली है." पीड़ित राजकुमार पेशे से मजदूर है और उसका एक बच्चा भी है. वहीं पूरे घटना क्रम ने एक बार फिर नीले ड्रम का खौफ देखने को मिला है.

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Published at : 19 Mar 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Bulandshahr Police Bulandshahr News UP NEWS
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