'रेपिस्ट' पिता को अंतिम सांस तक कारावास की सजा, कोर्ट बोला- 'ऐसे लोग समाज के लिए कैंसर'

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रिश्तों को शर्मसार करते हुए कलयुगी पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी की अस्मत को तार-तार किया था, आरोपी ने पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी की आबरू लूटी थी. इस जघन्य अपराध में अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए समाज के लिए 'कैंसर' बताया है. अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए अंतिम सांस तक जेल की सजा सुनाई है.

दरअसल, यह मामला बुलंदशर के थाना डिबाई कोतवाली क्षेत्र का है. यहां एक कलयुगी पिता ने पिता-पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने का अपराध किया था. यह मामला साल 2021 का है, जब आरोपी पिता ने अपनी नाबालिग बेटी को पेंट और टी-शर्ट सिलवाने की बात कहकर घर लाया था. जहां उसने अपने गंदे मंसूबों को अंजाम देते हुए अपनी बेटी की अस्मत लूट ली.

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अदालत ने अंतिम सांस तक सुनाई कारावास की सजा

बताया गया कि, तब रेप पीड़िता ने अपने साथ हुए कुकृत्य के बारे में अपनी चाची को बताया, इसके बाद उक्त महिला ने नाबालिग की सारी बात बताई. इसके नाबालिग मां ने ही अपने पति के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज कराया था. हालांकि, बाद में पीड़िता और उसकी मां अपने बयान से पलट गई थी. हालांकि, DNA रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने दरिंदे पिता को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अदालत ने ऐसे पिता को बताया समाज के लिए कैंसर

साथ ही कोर्ट ने पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, "इस प्रकरण में पिता पुत्री के पवित्र रिश्ते को कलंकित किया गया है. ऐसा व्यक्ति जो अपनी पुत्री के साथ इस प्रकार का घृणित अपराध कर सकता है, वह व्यक्ति समाज के लिए कैंसर की तरह है. जिसको समाज से काटना ही उपयुक्त है. कोर्ट ऐसे घृणित अपराध को क्षमा नहीं कर सकता, न्यायालय का दायित्व समाज में सन्देश देने का भी होता है. दया का प्रदर्शन किया तो समाज में विपरीत सन्देश जाएगा."

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