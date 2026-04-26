बुलंदशहर में चेहरे पर केक लगाने पर विवाद, बर्थडे बॉय ने गोली मारकर की 3 दोस्तों को हत्या

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से तीन लोगों की हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आने के बाद हड़कंप मचा है. बुलंदशहर में बर्थडे पार्टी के दौरान मामूली विवाद में बर्थडे बॉय ने अपने तीन दोस्तों को गोली मार दी, गोली लगने से तीनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, वारदात को अंजाम देने के आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल से साक्ष्य जुटाए है, साथ ही आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.

जानकारी के मुताबिक, खुर्जा के कोतवाली नगर क्षेत्र के सुभाष रोड स्थित एक जिम में जीतू नाम के युवक की बर्थडे पार्टी आयोजित की जा रही थी. बर्थडे पार्टी के दौरान एक दूसरे के चहरे पर केक लगाने को लेकर दोस्तों के बीच विवाद हो गया, इस विवाद में जीतू ने अमरदीप, मनीष व आकाश को सिर में गोली मार दी.

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डॉक्टरों ने तीनों युवकों को किया मृत घोषित

वहीं, घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पुलिस ने तीनों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शवों का पंचायत नामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही मौके पर पहुँची फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल से कुछ साक्ष्य जुटाए है.

परिजनों ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग

वहीं, मृतकों के परिजनों ने इस मामले में पुलिस को तहरीर देकर आरोपी कड़ी कार्रवाई की मांग की है, परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. आपको बता दें कि इस खूनी वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी बर्थडे बॉय जीतू घटना स्थल से फरार है. आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं. पुलिस ने आरोपी जीतू की शीघ्र गिरफ्तारी का दावा किया है.

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