Bulandshahr News: सिर कटी लाश का सनसनीखेज खुलासा, प्रेमी ने दोस्तों के साथ उतारा था मौत के घाट

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के थाना नरसेना में 15 मार्च को गांव धुंधरावली में राजवाहे के पास एक सिर कटी महिला की लाश मिली थी. सोमवार (23 मार्च) को पुलिस ने इस मामले में हैरान कर देने वाला खुलासा किया है. मृतक महिला की शिनाख्त दिल्ली निवासी बबली के रूप में हुई थी. उसकी हत्या प्रेमी विकास ने भाई और दोस्त के साथ मिलकर की थी. पुलिस ने विकास और उसके दोस्त अमन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दो अभी फरार हैं.

मृतक बबली और विकास के प्रेम संबध थे, जबकि बबली के पति की पहले मौत हो चुकी थी और वह विकास पर शादी का दबाब बना रही थी. इसी के चलते विकास ने उसकी हत्या की. पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और बाइक भी बरामद की है.

क्या है पूरा मामला ?

मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी शंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बबली तीन बच्चों की मां थी और उसके पति अजय की ढाई साल पहले कैंसर से मौत हो गई थी. अजय के साथ काम करने वाले विकास और अमन का बबली के घर आना-जाना था, जिसके बाद विकास और बबली के बीच संबंध बन गए. दोनों लिव-इन में रह रहे थे.

लेकिन इस बीच 12 दिसंबर 2025 को विकास की परिवार ने उसकी शादी कहीं और कर दी. जिससे बबली नाराज हो गई और वह विकास पर लगातार शादी करने और साथ रहने का दबाव बना रही थी. बबली मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दे रही थी, जिससे विकास परेशान था. इस दबाव से तंग आकर विकास ने अपने भाई सचिन, अजीत और दोस्त अमन के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची.

बबली को बाइक पर बैठाकर लाया

साजिश के तहत 15 मार्च को आरोपियों ने बबली को मोटरसाइकिल पर बुलंदशहर के नरसैना क्षेत्र ले जाकर उसका सिर चाकू से काट दिया. पहचान छिपाने के लिए शव को खेत में फेंक दिया और सिर को धड़ से करीब 500 मीटर दूर झाड़ियों में फेंक दिया. इसके बाद फरार हो गए.

दिल्ली से आकर मां ने की पहचान

मृतका की शिनाख्त के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया. तब बबली की मां ने दिल्ली के नौसेना थाने पर पहुंचकर शिनाख्त की. सीसीटीवी फुटेज से मोटरसाइकिल की पहचान हुई. जिस पर पूछताछ में आरोपियों ने जुर्म कबूल लिया.