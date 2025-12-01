हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबुलंदशहर: हनुमान टीला मंदिर के सामने मुस्लिम शख्स के घर खरीदने पर हंगामा, किया ये अनोखा विरोध

बुलंदशहर: हनुमान टीला मंदिर के सामने मुस्लिम शख्स के घर खरीदने पर हंगामा, किया ये अनोखा विरोध

Bulandshahr News: बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह का कहना है कि हमारे यहां हनुमान टीला मंदिर के सामने एक मुस्लिम ने घर खरीदा है. ये धीरे-धीरे वफ्फ में बदल देते हैं मदरसे में बदल देते है.

By : अनुभव शर्मा | Updated at : 01 Dec 2025 10:12 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में लगभग 500 साल पुराना हनुमान टीला मंदिर के सामने मुस्लिम समाज के व्यक्ति द्वारा मकान खरीदने से नाराज स्थानीय हिन्दू समाज के लोगों ने मकान खरीदने का विरोध किया. साथ ही अपने अपने मकानों की दीवारों पर ‘यह मकान बिकाऊ है’ के पोस्टर चस्पा कर दिए. स्थानीय हिन्दू समाज के लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि मंदिर के आसपास मांस-मछली के अवशेष फेंक दिए जाते हैं, जिससे काफी नाराजगी है.

स्थानीय मोहल्ले वासियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हाथों में लैंड जिहाद बंद करो की तख्ती लेकर लोगों ने जमकर नारेबाजी की. मामले के जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे  पुलिस प्रशासन के आलाधिकारी ने मामले की जानकारी की और दोनों पक्षों से बैठकर मामला सुलझाने के बात की.

बीजेपी विधायक ने लगाया आरोप

बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह का कहना है कि हमारे यहां हनुमान टीला मंदिर के सामने एक मुस्लिम ने घर खरीदा है. ये धीरे-धीरे वफ्फ में बदल देते हैं मदरसे में बदल देते है. रोड पर जमीन 80 लाख की मिल रही है तो रोड की जमीन नहीं लेकर मुस्लिम जानबूझकर हिन्दू आबादी में जो 100 - 200 वर्ष पुराने मंदिर हैं वहां जाकर घर लेते हैं, फिर उसको वफ्फ में मदरसे में बदल देते हैं. और हिन्दू आबादी पर प्रेशर बनाते है और वहा से भागने लगती है. ऐसे लगातार प्रकरण सामने आ रहे है. इसलिए इन लोगों ने ‘यह मकान बिकाऊ है’ के पोस्टर लगाए हैं.

परिक्रमा बाधित करने का आरोप

विधायक ने कहा कि यहां आगे व्यास जी का मंदिर पड़ता है. मंदिर के बराबर में हिंदू की प्रॉपर्टी थी, जिसको एक मुस्लिम ने खरीदी और दीवार लगा दी और व्यास जी का जो सैकड़ो साल पुराना मंदिर है, वहां का परिक्रमा मार्ग बाधित हो गया.

बोलीं- मैं सभी मुसलमानों से कहना चाहूंगी कि आप लोग क्या सोचते हैं ? आप हिंदू में प्रॉपर्टी लेंगे कब्जा करेंगे हिंदुओं को डरा देगे. उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलने की बात कही.

पुलिस का पलायन से इंकार

एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि स्थानीय लोगो ने घर से पोस्ट हटा लिए हैं. शान्ति व्यवस्था कायम है, पलायन जैसी कोई बात नही है. जिस मकान की बात है वह मकान प्रदीप शर्मा का है और प्रदीप शर्मा को रुपये की आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने ने ये मकान बेचने के लिए सभी से कहा था. पर ये मकान किसी ने खरीदा नहीं, उसके बाद मकान सलीम उर्फ बबलू ने खरीद लिया था. पर अभी भी मकान में प्रदीप शर्मा का ही परिवार रहा है. सलीम उर्फ बबलू अभी तक नही मकान में रहने नही गया है.

मांस-मछली फेंकने की बात झूठी

एसएसपी ने बताया कि मांस-मछली के अवशेष फेंके जाने की वह झूठी है. वह सलीम उर्फ बबलू वापस अपने मकान बेचने को राजी है. प्रदीप शर्मा भी स्वयं अपना मकान वापस खरीद सकते हैं या कोई भी स्थानीय लोगों में से  मकान खरीद सकते हैं. सलीम उर्फ बबलू मकान बेचने के लिये तैयार है.

Published at : 01 Dec 2025 10:12 PM (IST)
Bulandshahr News UP NEWS Property Issue
इंडिया
बिहार
क्रिकेट
इंडिया
