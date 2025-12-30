उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहर ने जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में हुई महिला से लूट का सनसनीखेज खुलासा किया है. जहांगीराबाद थाना पुलिस क्षेत्र में दिल्ली से अपने मायके आई दो बहनों में से एक को अपनी बहन के गहने पसंद आ गए. जिसके बाद महिला ने अपने बेटे से ही अपनी बहन के बीच राह गहने लुटवा दिए. पुलिस ने लूट का खुलासा करते हुए आरोपी महिला सहित 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है.

जहांगीराबाद थाने में 28 दिसम्बर को दिल्ली निवासी शगुफ्ता नाम की महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी कि 27 दिसम्बर को रात लगभग 9 बजे, जब वो जहांगीराबाद से अपनी बहन और बच्चो के साथ वापस दिल्ली अपने घर जाने के लिए निकली, तो जहांगीराबाद से बुलन्दशहर जाते समय कुछ अज्ञात बदमाशो के द्वारा उनके गहने लूट लिए गए है. पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी.

बहन ने करवा दी लूट

पुलिस की जांच में सामने आया कि पीड़ित शगुफ्ता की बहन नन्ही को शगुफ्ता के सोने के कंगन पसंद आ गए थे. सोने के कंगन पाने की चाहत में नन्ही ने अपने बेटे हारिश उर्फ समीर के साथ मिलकर लूट की साजिश रची और साजिश के तहत जब शगुफ्ता अपने बच्चों और अपनी बहन नन्हीं व उसके बेटे हारिश के साथ दिल्ली वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते मे हारिश ने अपने स्कार्पियो कार शीशा साफ करने के बहाने रोकी. और पीछे से आ रहे राहिश के साथियों शमशुदुआ,गोलू उर्फ सलीम ने शगुफ्ता से उसके गहने लूट लिए और फरार हो गए.

बहन-बेटा और दो साथी गिरफ्तार

पुलिस ने लूट की इस घटना का खुलासा करते हुए नन्ही उसके बेटे हारिश उर्फ समीर व शमशुदुआ, गोलू उर्फ सलीम को लूटे हुए आभूषण सहित गिरफ्तार कर लिया है. एसपी देहात डॉ तेजवीर सिंह ने बताया कि 28 दिसंबर को थाना जहांगीराबाद पर दिल्ली निवासी महिला शगुफ्ता द्वारा पुलिस को लिखित तहरीर दी गई थी. जिसमें उसने लूट की बात कही थी. घटना में उसकी बहन नन्ही और उसका बेटा हारिश शामिल था. दोनों मिलकर वारदात को अंजाम दिया था. इनके पास से लूटे हुए गहने, घटना में इतेमाल की गई स्कार्पियो कार,1 मोटरसाइकिल, व अवैध चाकू बरामद किया है.