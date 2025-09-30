Bulandshahr News: बुलंदशहर में रिश्ते के भाई ने बहन को मारा थप्पड़, प्रेमी ने युवक को उतारा मौत के घाट, 2 गिरफ्तार
UP News: बुलंदशहर में चचेरी बहन को थप्पड़ मारने पर प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है.
बुलंदशहर में युवक की हत्या के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है, पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने रिश्ते के द्वारा प्रेमिका को थप्पड़ मारने पर वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस के अनुसार, मृतक 18 सितंबर से लापता था, तब से ही परिजन उसकी तलाश में थे. परिजनों ने 24 सितंबर को अनूपशहर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. वहीं पुलिस ने अपनी जांच में सामने आया कि रुशील की हत्या कर दी गई है.
पुलिस ने बताया कि, रुशील की हत्या रुशील की चचेरी नाबालिग बहन के एक तरफा प्यार में पागल विशाल नाम के युवक ने अपने साथी विकास के साथ मिलकर की. रुशील ने विशाल से अपनी बहन से दूर रहने के लिए कहा था, साथ ही अपनी बहन के रुशील ने चाटा मार दिया था.
हत्या कर गन्ने के खेत में छिपाई लाश
रुशील का अपनी बहन को चाटा मारना आरोपी विशाल नागवार गुजरा. उसने रुशील को रास्ते से हटाने की योजना बनाई, इसके लिए वह अपने दोस्त विकास के साथ रुशील को अपने साथ गन्ने के खेत में ले गया. आरोपी ने पहले तो रुशील का बैल्ट से गला दबाकर उसको बेहोश कर पहले डंडे से वार किया और उसका गला ब्लेड से काटकर उसकी हत्या की. पुलिस ने हत्यारोपी विशाल और विकास की निशानदेही पर रुशील का शव और आलाकत्ल भी बरामद कर लिया है.
आरोपियों ने स्वीकार किया जुर्म
बुलंदशहर के एसपी देहात डॉ तेजवीर सिंह के अनुसार, पूछताछ में आरोपी विशाल और उसके साथ विकास ने अपराध स्वीकारते हुए बताया कि वह रुशील की चचेरी बहन से एक तरफा प्यार करता था. मृतक रुशील इसका विरोध करता था, जिस कारण उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई. इसके लिए उसने अपने दोस्त की मदद ली.
हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद
डॉ तेजवीर सिंह ने आगे कहा है कि आरोपियों ने रुशील की हत्या कर शव गन्ने के खेत में छिपा दिया था. आरोपियों की निशानदेही पर रुशील का शव और आलाकत्ल बरामद कर लिया गया है. दोनों गिरफ्तार आरोपियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है.
