घर से पैसे चुराती थी बेटी तो पिता ने हत्या कर नदी में फेंका शव, पुलिस ने आरोपी किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक पिता ने अपनी ही 13 वर्षीय बेटी की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी और शव नहर में फेंक दिया. बुलंदशहर पुलिस ने पूरी घटना का महज 2 घंटे में खुलासा कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया.

बता दें कि मामला बुलंदशहर के अनूपशहर थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस को 112 पर सूचना मिली थी कि अनीवास नहर के पुल के नीचे नहर किनारे झाड़ियों में स्कूल ड्रेस पहनी एक लड़की का शव पड़ा है. घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की तो सामने आया कि स्कूल की ड्रेस अनूपशहर के पर दादा दादी स्कूल की है. जिसके आधार पर पता चला कि मृतका अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव बिचौला निवासी अजय की बेटी है.

पुलिस ने जब मृतका के पिता अजय से पूछताछ की गयी तो सामने आया कि अजय ने अपनी बेटी को अपने खेत में ले जाकर उसकी चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर शव को नहर किनारे झाडियों में फेंक दिया था. आरोपी अजय ने बताया कि अजय ने स्कूल में फोन कर कहा था कि उसकी बेटी अपने रिश्तेदारी में गयी है जिसकी वजह से वह 3 से 4 दिन स्कूल नहीं आएगी.

वहीं हत्यारोपी अजय ने बताया कि उसकी बेटी पिछले कुछ दिनों से घर में रखे रुपये चोरी कर लेती थी. जिससे अजय काफी गुस्से में था जिसके चलते उसने अपनी 13 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी. आरोपी अजय की निशानदेही पर पुलिस ने मृतका का स्कूल बैग भी बरामद कर लिया है. पुलिस ने शव का पंचायत नामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

स्कूल यूनिफॉर्म में मिला था बच्ची का शव

पुलिस ने अजय को अपनी बेटी की हत्या करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया है. वहीं घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहात डॉ तेजवीर सिंह ने बताया कि पुलिस को 112 के माध्यम से जानकारी मिली थी कि थाना अनूपशहर के अनिवास नहर पुल के नीचे नहर में एक स्कूल यूनिफॉर्म में एक बच्ची का शव पड़ा है. सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी व सीओ अनूपशहर मौके पर पहुंचे जांच शुरू की गई और शव को बहार निकाला गया जिसकी पहचान परदादा परदादी स्कूल अनूपशहर की कक्षा 7 की छात्रा व गाँव बिचौल निवासी अजय शर्मा की पुत्री के रूप में हुई.

हत्या कर शव नदी में फेंका

इस संबंध में जानकारी करने पर पता चला कि ये बच्ची कल स्कूल गई थी और छुट्टी होने पर उसके पिता अजय शर्मा उसको घर लेकर गए थे. पिता से पूछताछ में जानकारी हुई है स्कूल से घर ले जाते समय रास्ते में उसे वह अपने खेत में लेकर गए और वहाँ चुन्नी से उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को नहर में फेंक दिया था.