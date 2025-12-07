बुलंदशहर: गुब्बारा फुलाते समय फूटकर सांस की नली में फंसा, 13 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत

बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र में एक 13 साल की किशोरी की उस समय मौत हो गई, जब किशोरी अपने छोटे भाई के लिए गुब्बारा फुला रही थी. अचानक से गुब्बारे की रबड़ के कुछ टुकड़े किशोरी के मुंह के अंदर चले गए और सांस की नली में जा फंसे. जिससे दम घुटने से किशोरी की मौत हो गई. किशोरी की मौत से घर मे मातम छा गया.

मामला बुलंदशहर के पहासू क्षेत्र के गांव दीघी का है. जहां कक्षा 8 की 13 साल की छात्रा कुमकुम अपने गांव की एक दुकान से गुब्बारा लेकर आई और अपने छोटे भाई को देने के लिए घर में गुब्बारा फुलाने लगी.

मूंह में गुब्बरा फटने से घुटा दम

गुब्बारा फुलाते समय गुब्बारा मूंह में फट गया और गुब्बारे की रबड़ का टुकड़ा कुमकुम की सांस की नली में जा फंसा. जिससे कुमकुम का दम घुटने लगा. आनन-फानन में परिजन कुमकुम को हॉस्पिटल लेकर पहुंचे जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

जिसके बाद कुमकुम का अंतिम संस्कार उसके परिवार द्वारा कर दिया गया. कुमकुम की मौत से पूरा परिवार दुखी है. चारों ओर बच्ची की मौत पर कोहराम मचा हुआ है. बच्ची के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. हर कोई इस घटना से सदमे में है.

थाना प्रभारी ने घटना पर क्या कहा?

घटना की जानकारी देते हुए पहासू थाना प्रभारी अशोक कुमार का कहना है कि घटना की सूचना पर गांव मे जाकर पुलिस ने जानकारी ली. मृतक बच्ची के परिजनों द्वारा बताया गया कि गुब्बारे की रबड़ बच्ची की सांस नली में फंसने से बच्ची का दम घुटने से उसकी मौत हो गई है. किसी प्रकार की कोई तहरीर इस प्रकरण में प्राप्त नहीं हुई है.

परिजनों ने किसी भी तरह की कार्रवाई करने से साफ इनकार कर दिया. इस मामले पुलिस बिना किसी कार्रवाई और जांच के लौट गई. इस दौरान इलाके में यह घटना चर्चा का विषय बनी हुई है. हर कोई सुनकर हैरान है.