'वोट ही असली ताकत, SIR में बढ़-चढ़कर भाग लें', अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर बोलीं मायावती

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) मुखिया मायावती ने चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) को बेहद महत्वपूर्ण बताया है. उन्होंने अपील की कि बहुजन समाज जागरूकता के साथ इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले. डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) प्रमुख मायावती ने आज अपने आवास पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर उन्होंने देशभर में बाबा साहेब के अनुयायियों द्वारा अर्पित की गई श्रद्धांजलि के लिए विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सहित सभी समर्थकों का तहेदिल से आभार प्रकट किया.

बहुजन समाज के अधिकार और वोट की शक्ति

मायावती ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, तथा बाबा साहेब की जयंती-पुण्यतिथि जैसे राष्ट्रीय अवसर हर बार यह गंभीर प्रश्न खड़ा करते हैं कि संविधान द्वारा प्रदत्त मानवतावादी व कल्याणकारी उद्देश्यों पर आधारित बहुजन समाज के आत्म-सम्मान और स्वाभिमान वाले “अच्छे दिन” आखिर कब आएंगे? उन्होंने कहा कि दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों और अन्य वंचित समाज के करोड़ों लोगों के लिए आज भी समान अवसर और सशक्त जीवन एक सपना बना हुआ है, जबकि बाबा साहेब ने इन्हें उनका वैधानिक अधिकार दिलाने हेतु आजीवन संघर्ष किया.

मायावती ने कहा कि बहुजन समाज को अपनी सबसे बड़ी शक्ति वोट को पहचानना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी. इसी क्रम में उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण (एसआईआर) को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए अपील की कि बहुजन समाज जागरूकता के साथ इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा ले.

राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर चिंता एवं कार्यक्रमों का विवरण

बसपा प्रमुख ने कहा कि जातिवादी पार्टियों के राज-काज में बहुजन समाज की वास्तविक तरक्की कभी संभव नहीं रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि आज भी बहुजन समाज को सत्ता के केंद्र से दूर रखने के लिए साम, दाम, दंड, भेद और राजनीतिक षड्यंत्रों का सहारा लिया जा रहा है. देश में रुपये के भारी अवमूल्यन पर भी मायावती ने चिंता व्यक्त की और कहा कि यह मुद्दा केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक महत्व का बन गया है.

उन्होंने मांग की कि सरकार इसे गंभीरता से लेकर ठोस समाधान प्रस्तुत करे. उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों में आयोजित कार्यक्रमों में लखनऊ की गोमती नदी के तट पर स्थित डॉ. भीमराव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर बड़ी संख्या में अनुयायी एकत्र हुए. इसी प्रकार पश्चिमी यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड के लोगों ने नोएडा स्थित राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल एवं ग्रीन गार्डेन में एकत्र होकर बाबा साहेब को नमन किया. यहां बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए.