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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमायावती के भतीजों पर दूसरे दलों को दांव कितना कामयाब? एक्सपर्ट्स ने बताया

मायावती के भतीजों पर दूसरे दलों को दांव कितना कामयाब? एक्सपर्ट्स ने बताया

वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा ने बताया कि किसी व्यक्ति का नेता होना और विधायक, सांसद या मंत्री होना अलग-अलग बात है. असली राजनीतिक नेतृत्व का पता जमीनी पकड़ से चलता है

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 14 Sep 2026 04:54 PM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजों आकाश आनंद और ईशान आनंद को लेकर यूपी की सियासत में चर्चाएं तेज हैं. मायावती के साथ राजनीतिक दूरी बनने के बाद दूसरे दलों की ओर से आकाश आनंद को लेकर दिलचस्पी दिखाई जा रही है. लेकिन इस पूरी सियासी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आकाश और ईशान का अपना जनाधार कितना है?

क्या वे मायावती के परिवार का हिस्सा होने की वजह से बड़ा राजनीतिक चेहरा हैं या फिर उन्होंने अपने दम पर कोई मजबूत वोट बैंक तैयार किया है? यही सवाल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके राजनीतिक भविष्य को तय कर सकता है.

मायावती की पहचान ही सबसे बड़ी ताकत

वरिष्ठ पत्रकार योगेश मिश्रा ने बताया कि किसी व्यक्ति का नेता होना और विधायक, सांसद या मंत्री होना अलग-अलग बात है. असली राजनीतिक नेतृत्व का पता जमीनी पकड़ से चलता है. नेता वही है जो जमीन से उठकर आता है, संगठन को समझता है और अपने दम पर जनता को जोड़ने की क्षमता रखता है.

उनके मुताबिक आकाश आनंद और ईशान आनंद के पास सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत उनकी पारिवारिक पहचान है. वे मायावती के भतीजे हैं और मायावती की राजनीति से बनी पहचान उनके साथ जुड़ी हुई है. लेकिन इसे सीधे उनके व्यक्तिगत जनाधार के तौर पर देखना सही नहीं होगा.

क्या आकाश के पास अपना वोट बैंक है?

आकाश आनंद को बीएसपी में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद उनकी सभाओं में युवाओं की मौजूदगी ने उन्हें दलित यूथ के चेहरे के तौर पर जरूर स्थापित किया. खासकर जाटव समाज के युवाओं के बीच उनकी पहचान बनी. लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक युवाओं में लोकप्रियता और चुनाव जिताने वाला जनाधार एक जैसी चीज नहीं है.

किसी नेता का असली टेस्ट चुनाव के दौरान होता है. जब उसके पीछे मायावती जैसी बड़ी राजनीतिक ताकत न हो, तब कितने लोग उसके साथ खड़े होते हैं, कितने कार्यकर्ता उसके लिए मैदान में उतरते हैं और क्या वह अपने दम पर वोट को बूथ तक पहुंचा सकता है. यही उसका वास्तविक जनाधार तय करता है.

दूसरे दलों के लिए आकाश क्यों महत्वपूर्ण?

वरिष्ठ पत्रकार मनीष श्रीवास्तव के मुताबिक आकाश आनंद की ताकत सिर्फ उनकी व्यक्तिगत राजनीति नहीं है. उनके पीछे मायावती का नाम और दलित राजनीति की लंबी विरासत जुड़ी हुई है.

यही वजह है कि दूसरे राजनीतिक दल आकाश को अपने साथ जोड़ने की संभावनाएं तलाश रहे हैं. समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आजाद समाज पार्टी जैसे दलों के लिए आकाश का महत्व इस बात में है कि वे दलित युवाओं के बीच एक पहचाना हुआ चेहरा हैं. आकाश आनंद के साथ एक नैरेटिव जुड़ा है कि मायावती उनसे नाराज हैं. यह स्थिति उनके समर्थकों के बीच सहानुभूति पैदा कर सकती है.

लेकिन अगर वह किसी दूसरे दल में चले जाते हैं तो यह नैरेटिव कमजोर पड़ सकता है. इसके बाद उन्हें अपनी राजनीतिक उपयोगिता साबित करनी होगी. यानी मायावती से रिश्ता जितना बड़ा राजनीतिक मुद्दा है, उससे अलग होकर अपनी पहचान बनाना उससे भी बड़ी चुनौती होगी.

जनाधार नहीं बना तो परिवार की पहचान कितने दिन चलेगी?

मनीष श्रीवास्तव ने बताया कि आकाश आनंद शुरुआती दौर में 'एसेट' हो सकते हैं, लेकिन लंबे समय में उनकी उपयोगिता इस बात से तय होगी कि वे अपने दम पर कितना जनाधार तैयार करते हैं.

अगर वे जाटव और दलित युवाओं के बीच अपनी स्वतंत्र पकड़ बनाने में सफल होते हैं तो 2027 में उनका राजनीतिक महत्व बढ़ सकता है. लेकिन अगर उनका प्रभाव सिर्फ मायावती के भतीजे होने तक सीमित रहा तो दूसरे दलों में उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता ज्यादा समय तक कायम रखना मुश्किल होगा. 2027 का विधानसभा चुनाव आकाश आनंद के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक टेस्ट हो सकता है. मायावती की छाया से बाहर निकलकर अपना जनाधार बनाना ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है.

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 14 Sep 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
BSP MAYAWATI UP NEWS
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