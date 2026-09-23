गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडExplained: UP की सियासत में परिवारवाद का नया चैप्टर! कैसे मायावती ने जोड़ दी नई कड़ी?

Explained: UP की सियासत में परिवारवाद का नया चैप्टर! कैसे मायावती ने जोड़ दी नई कड़ी?

मायावती का फैसले समझने के लिए BSP के हालिया चुनावी प्रदर्शन को भी देखना जरूरी है. 2022 के विधानसभा चुनाव में BSP को सिर्फ 1 सीट मिली थी, जबकि 2017 में 19 सीटें मिली थीं और वोट शेयर 22.23 फीसदी था.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 23 Sep 2026 03:36 PM (IST)
Preferred Sources

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की सुप्रीमो मायावती ने बड़ा सियासी दांव खेलते हुए छोटे भतीजे ईशान आनंद को चीफ सेक्टर कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है. उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जिम्मेदारी मायावती ने अपने पास ही रखी है. यह फैसला ऐसे वक्त पर हुआ है जब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. यह उत्तर प्रदेश की उस बड़ी बहस का हिस्सा है, जहां 'परिवारवाद' बनाम 'योग्यता' की लड़ाई हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनती है. अब मायावती ने UP की सियासत में 'परिवारवाद' की बहस को फिर से हवा दे दी है.

अगर UP की सभी बड़ी पार्टियों को उनके शीर्ष नेतृत्व के परिवार के आधार पर बांटें, तो तीन साफ समूह बनते हैं...

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर खुलकर बोले बाबा रामदेव, मिलावटी घी के आरोपों पर दिया जवाब
बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर खुलकर बोले बाबा रामदेव, मिलावटी घी के आरोपों पर दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तो इकरा हसन हार जातीं...' INDIA अलायंस में फूट? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
'तो इकरा हसन हार जातीं...' INDIA अलायंस में फूट? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले BJP का बड़ा फैसला, प्रभारी-सह प्रभारी किए नियुक्त
यूपी चुनाव से पहले BJP का बड़ा फैसला, प्रभारी-सह प्रभारी किए नियुक्त

पहला समूह: साफ राजनीतिक परिवार

1. समाजवादी पार्टी (SP)

यह यादव परिवार की पार्टी है. अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव तीन बार UP के मुख्यमंत्री रहे. अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव मैनपुरी से सांसद हैं. अखिलेश के चचेरे भाई आदित्य यादव बदायूं से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से और धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से सांसद हैं. 2026 में अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि परिवारवाद की वजह से ही SP टूटने से बची रही.

2. राष्ट्रीय लोक दल (RLD)

चौधरी चरण सिंह के परिवार की विरासत है. चौधरी चरण सिंह देश के पांचवें प्रधानमंत्री थे. चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह ने पार्टी बनाई और अब पोते जयंत चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में RLD ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीतीं.

3. अपना दल (सोनेलाल)

यह डॉ. सोनेलाल पटेल के परिवार की पार्टी है. सोनेलाल पटेल के निधन के बाद उनकी पत्नी कृष्णा पटेल और बेटी अनुप्रिया पटेल के बीच पार्टी बंट गई. अब अनुप्रिया पटेल अपना दल (S) चलाती हैं और केंद्रीय मंत्री हैं. उनके पति आशीष पटेल UP सरकार में मंत्री हैं. अनुप्रिया की बहन पल्लवी पटेल अलग पार्टी चलाती हैं और SP से विधायक हैं. 2022 में अपना दल (S) ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटें जीतीं.

4. निषाद पार्टी

संजय कुमार निषाद चलाते हैं. उनके बेटे प्रवीण निषाद सांसद रह चुके हैं और दूसरे बेटे सरवन निषाद चौरी-चौरा से विधायक हैं. निषाद पार्टी ने 2022 में 6 सीटें जीती थीं.

5. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP)

ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है. उनके बेटे अरविंद राजभर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं. SBSP ने 2022 में 6 सीटें जीती थीं.

6. जनसत्ता दल लोकतांत्रिक

राजा भैया यानी रघुराज प्रताप सिंह की पार्टी है. 2022 में उनकी पार्टी ने 2 सीटें जीतीं. प्रतापगढ़ सीट से उनके रिश्तेदार अक्षय प्रताप सिंह विधान परिषद सदस्य बने.

दूसरा समूह: शीर्ष नेता जो राजनीतिक परिवार से नहीं

  • पंकज चौधरी: BJP के UP अध्यक्ष पंकज चौधरी महाराजगंज से सात बार सांसद रहे हैं. उनका परिवार स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहा है, लेकिन यह कोई बड़ा राजनीतिक वंश नहीं है. उनके बेटे रोहन चौधरी राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन BJP की केंद्रीय कमान चौधरी परिवार के पास नहीं है.
  • अजय राय: कांग्रेस के UP अध्यक्ष अजय राय वाराणसी से आते हैं. उनका परिवार किसी बड़े राजनीतिक वंश का हिस्सा नहीं है.
  • मायावती: BSP प्रमुख मायावती खुद किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आतीं. उन्होंने कांशीराम के साथ मिलकर पार्टी बनाई. अब उनके भाई आनंद कुमार और उनके बच्चों का मुद्दा पार्टी में बना हुआ है.

तीसरा समूह: सबसे बड़ा फर्क

SP, RLD और अपना दल (S) में पार्टी की केंद्रीय कमान सीधे राजनीतिक परिवार की अगली पीढ़ी के हाथ में है. अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल खुद अपने-अपने परिवारों की विरासत संभाल रहे हैं.

दूसरी ओर BJP, कांग्रेस और BSP में मौजूदा शीर्ष संगठनात्मक नेतृत्व खुद किसी स्थापित राजनीतिक परिवार से नहीं आता. हालांकि इन दलों के भीतर भी राजनीतिक परिवारों के कई नेता मौजूद हैं.

इनमें विधायक किसके पास हैं?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिवारों से आने वाले विधायकों की संख्या सबसे ज्यादा है.

ADR ने 604 सांसदों, विधायकों और MLC के परिवार के इतिहास का विश्लेषण किया, जिसमें पाया गया कि 141 यानी 23 फीसदी नेता राजनीतिक परिवारों से आते हैं. UP में 69 महिला प्रतिनिधियों में से 29 यानी 42 फीसदी राजनीतिक परिवारों से आती हैं.

2022 के UP विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखिए. BJP और उसके सहयोगियों ने 273 सीटें जीतीं. इनमें अपना दल (S) की 12, निषाद पार्टी की 6 सीटें शामिल हैं. SP गठबंधन ने 125 सीटें जीतीं, जिसमें SP की 111, RLD की 8 और एसBSP की 6. BSP को सिर्फ 1 सीट मिली. कांग्रेस को 2 सीटें मिलीं. राजा भैया की जनसत्ता दल को 2 सीटें मिलीं.

इसका मतलब है कि जिन पार्टियों के पास ज्यादा विधायक हैं, उनमें से ज्यादातर का सीधा संबंध राजनीतिक परिवारों से है.

मायावती का फैसला क्या बताता है?

मायावती ने आकाश आनंद को पहले हटाया, फिर ईशान को जिम्मेदारी दी. उन्होंने कहा कि आकाश अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में आ गए हैं. यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि BSP में भी परिवार की भूमिका को लेकर खींचतान चल रही है.

मायावती चाहती हैं कि पार्टी कांशीराम की विरासत की तरह परिवार से दूर रहे. लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि UP की राजनीति में परिवार के बिना पार्टी चलाना मुश्किल है.

यही वजह है कि जब-जब कोई नेता परिवारवाद के खिलाफ बोलता है, सवाल यह उठता है कि उसकी अपनी पार्टी में क्या हो रहा है. मायावती का ताजा एलान इसी बहस का नया अध्याय है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 03:36 PM (IST)
Tags :
SAPA MAYAWATI Akhilesh Yadav Explainer BSP
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर खुलकर बोले बाबा रामदेव, मिलावटी घी के आरोपों पर दिया जवाब
बृजभूषण शरण सिंह के आरोपों पर खुलकर बोले बाबा रामदेव, मिलावटी घी के आरोपों पर दिया जवाब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'तो इकरा हसन हार जातीं...' INDIA अलायंस में फूट? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
'तो इकरा हसन हार जातीं...' INDIA अलायंस में फूट? कांग्रेस नेता का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा
मायावती ने बसपा में किया बड़ा बदलाव, भतीजे ईशान पर जताया भरोसा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव से पहले BJP का बड़ा फैसला, प्रभारी-सह प्रभारी किए नियुक्त
यूपी चुनाव से पहले BJP का बड़ा फैसला, प्रभारी-सह प्रभारी किए नियुक्त
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
SIR विवाद पर अभिषेक मनु सिंघवी बोले- 'चुनाव आयोग के अंदर भी बुलडोजर'
बिजनेस
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
रविवार को भी खुलेंगे बैंक, हड़ताल से पहले सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
सलवार उतारने की कोशिश रेप का प्रयास नहीं? पटना HC के फैसले पर SC नाराज, CJI बोले- 'हम...'
आईपीएल 2026
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर..., IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
आशीष नेहरा बनने वाले थे CSK के हेड कोच और फिर, IPL 2027 से पहले बड़ा खुलासा
इंडिया
Live: 'CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, वरना सरकार उन्हें हटाए', विपक्ष ने की मांग
Live: 'CEC ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें, वरना सरकार उन्हें हटाए', विपक्ष ने की मांग
बिहार
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
बिहार दारोगा भर्ती की मुख्य परीक्षा रद्द, BPSSC ने जारी किया नोटिस
विश्व
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
UN में पाकिस्तान के बिगड़े बोल, भारत को गीदड़भभकी देकर बोले इशाक डार- 'आर्टिकल 370...'
दिल्ली NCR
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
'चुनाव दोबारा हों...' ECI-SIR विवाद पर अरविंद केजरीवाल ने कर दी बड़ी मांग
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget