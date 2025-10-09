हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मायावती ने की योगी सरकार की तारीफ, राहुल-अखिलेश को घेरा, BSP चीफ ने आजम खान पर भी दी सफाई

Mayawati Lucknow Rally: बसपा चीफ मायावती ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इसका पैसा दबाकर रखा था, अभी वह कह रहे हैं की सरकार में आने के बाद कांशीराम जी के नाम पर संगोष्ठी करेंगे.

By : विवेक राय | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Oct 2025 01:28 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने महारैली को संबोधित करते हुए कई मुद्दों पर अपनी बात रखी. इस दौरान बसपा चीफ मायावती ने कांग्रेस सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला. इसके साथ ही पूर्व सीएम मायावती ने योगी सरकार की तारीफ की और उनका आभार भी जताया. लखनऊ में हुई बसपा की महारैली में मायावती ने यूपी के कोने-कोने से आए हुए पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद दिया.

मायावती ने कहा कि आज मान्यवर कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि है और बहुजन समाज के जीवन के लिए कांशीराम का पूरा जीवन समर्पित था. मायावती ने कहा कि आप सभी ने भीड़ के मामले में अपना पिछला सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए लाखों-लाखों की संख्या में मान्यवर कांशीराम जी को श्रद्धासुमन अर्पित किया है. इस दौरान मायावती ने कहा कि

वर्तमान राज्य सरकार के भी हम सभी आभारी हैं, इसलिए आभारी हैं क्योंकि वर्तमान बीजेपी सरकार ने कांशीराम जी के स्मारक से टिकट से इक्क्ठा हुए पैसे से इसके रखरखाव पर खर्च हुआ. इससे पिछली सपा सरकार ने पैसे को दबाकर रखा था कोई रखरखाव नहीं किया था.

इसके साथ ही मायावती ने कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब इसका पैसा दबाकर रखा था, अभी वह कह रहे हैं की सरकार में आने के बाद कांशीराम जी के नाम पर संगोष्ठी करेंगे. जब वह सरकार में रहते हैं तब ना उनको PDA याद रहता है और ना ही कांशीराम याद रहते हैं और सत्ता के बाद उनको PDA और कांशीराम याद हैं. समाजवादी पार्टी जैसे दोगले चरित्र वाले लोगों से आपको दूर रहना है. सत्ता में रहते हुए अखिलेश को कांशीराम और PDA का नारा याद नहीं आता. अब यह समाजवादी पार्टी अपने स्वार्थ में जबरन PDA का बारे देकर हवा हवाई बातें कर रही है यह लोग आपको भ्रमित करने में लगे हुए हैं. समाजवादी पार्टी का PDA का नारा केवल खोखला है और ऐसे दोगलों से आप सभी को दूर रहना है.

यूपी में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी- मायावती

बसपा चीफ ने कहा कि आप सभी को सत्ता की चाभी अपने हाथों में लेनी होगी तभी आपका जीवन स्वाभिमान के साथ व्यथित हो सकता है ऐसा बाबासाहेब आंबेडकर ने कहा था. आपको यूपी में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनानी होगी तभी आप सभी लोग अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकते हैं. हमने राज्य में तीन बार जोड़ तोड़ के सरकार बनाई लेकिन एक बार हमारी पार्टी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई. समाजवादी पार्टी सरकार में केवल गुंडे, माफिया और अराजक तत्वों को ही बल मिलता था और वैसे ही कुछ स्तिथि हमें बीजेपी सरकार में भी दिख रही है और कांग्रेस सरकार में तो आप सभी का कोई महत्व ही नहीं था आप सभी का शोषण होता था.

कांग्रेस ने बाबासाहेब आंबेडकर को संसद में नहीं जाने दिया- मायावती

कांग्रेस पार्टी के नेता संविधान को हाथ में लेकर तरह तरह के षड्यंत्र करते हैं. कांग्रेस पार्टी ने ही बाबासाहेब आंबेडकर को संसद में नहीं जाने दिया था और उनको भारत रत्न भी नहीं दिया था. कांग्रेस पार्टी ने कांशीराम के साथ भी ऐसा ही किया था उनके निधन पर एक दिन का शोक भी नहीं रखा था. BSP पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही थी लेकिन इन जातिवादी संकीर्ण सोच की पार्टियों ने हमें आगे बढ़ने नहीं दिया. EVM के साथ छेड़छाड़ करके भी इन्होंने हमें हराया लेकिन अब EVM का बहुत विरोध हो रहा है, अब यहा पर बैलेट वाला सिस्टम भी लागू हो सकता है.

आजम खान के परिवार से नहीं हुई कोई मुलाकात- मायावती

बसपा चीफ मायावती ने मंच से साफ इशारा कर दिया कि सपा नेता आजम खान के परिवार से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई है. मतलब यूपी की राजनीतिक चर्चाओं पर बसपा चीफ के इस बात के बाद विराम लगा दिया है कि आजम खान की बसपा में कोई बातचीत नहीं हुई है. हमारे आज के कार्यक्रम के घोषित होते ही अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टी के नेता आज हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं. मेरी मुलाकात की खबर भी झूठी चल रही थी, मैं किसी से चोरी छुपे नहीं मिलती हूं जिससे मिलती हूं सामने मिलती हूं.

अपना एक भी वोट खराब नहीं करना- मायावती

बसपा चीफ मायावती ने कहा कि बीएसपी को कमजोर करने के लिए विरोधी पार्टियों ने दलित समाज से स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल कर पार्टी और संगठन बना दिए हैं. ऐसे लोगों के चक्कर में पढ़कर अपना एक भी वोट खराब नहीं करना है.

आई लव विवाद पर भी मायावती की प्रतिक्रिया

पार्टी के लोगों को सचेत करने के लिए कहना चाहूंगी के दुनिया के कई देश किसी हिंसा में फंसे हैं, ऐसा माहौल देश में बनने से पहले केंद्र और राज्य सरकार ने उसे नियंत्रित किया है. एक दूसरे के देवी देवता और खुदा पर निकलने वाले नए-नए मुद्दों की आड़ में बवाल करने की कोशिश ओर देश का माहौल खराब करना देश हित में नहीं है. सबको एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए, आई लव आदि की राजनीति भी नहीं होनी चाहिए.

मुझे CBI के जंजाल में फंसाने की साजिश हुई- मायावती

आपको अब अपनी BSP पार्टी का साथ देना है और दलितों के नाम पर बनी बिकाऊ और स्वार्थी पार्टियों का साथ नहीं देना है. ऐसी पार्टियों से आपको सावधान रहना है। आपको अपना एक-एक वोट BSP को देना है. सपा, BJP, कांग्रेस जातिवादी पार्टियां हैं, मुझ पर कई फर्जी केस कराए गए. मुझे CBI के जंजाल में फंसाने की साजिश हुई, मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास हुआ. अब यह लोग भगवान, खुदा पर टिप्पणी करते हुए हिंसा कर रहे हैं ताकि इस पर राजनितिक लाभ लिया जा सके. हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अब आई लव के नाम पर बवाल हो रहा है यह भी नहीं होना चाहिए. पहलगाम आतंकी हमला हुआ हमारी पार्टी ऐसे मामलों में सरकार के साथ थी, अभी अमेरिका टैरिफ लगा रहा है ऐसे में हमें अपनी विदेश नीति को मजबूत करके साथ रहना होगा.

बसपा सरकार में सबको यहीं रोजगार मिलेगा- मायावती

मायावती ने कहा कि हमारी सरकार आने पर यूपी के लोगों को रोटी रोजी के मामले में पलायन नहीं करना होगा, सबको यहीं रोजगार मिलेगा. आकाश आनंद भी अपनी पूरी लगन और मेहनत से लगे हैं, जिससे पार्टी के लोगों इनके प्रति लगाव और उत्साह बढ़ रहा है. मैं ये चाहूंगी के पार्टी के लोग आकाश आनंद के साथ वैसे ही बने रहें जैसे वो मेरे साथ बने रहे हैं. आनंद कुमार, सतीश मिश्रा, उमाशंकर सिंह, विश्व नाथ पाल इन सभी को इनके समाज को जोड़ने की जिम्मेदारी हमने दी है.

मायावती के नेतृत्व में पांचवी बार सरकार बनने जा रही है- आकाश आनंद

इस दौरान बसपा नेता और मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने कहा कि कांशीराम की 19वीं पुण्यतिथि है, उनकी एक मात्र उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती का दिल से आदर सम्मान करता हूँ. कांशीराम के अधूरे कारवें को आगे बढ़ाने काम मायावती कर रही है, इस भीड़ को देखकर लग रहा है कि मायावती के नेतृत्व में पांचवी बार सरकार बनने जा रही है. आने वाले समय के केंद्र और अन्य राज्यों की सत्ता में भी जरूर लाना है.

Published at : 09 Oct 2025 01:28 PM (IST)
