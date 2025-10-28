BJP नेता के मुस्लिम लड़कियों वाले बयान पर भड़कीं मायावती, BSP सुप्रीमो ने सुनाई खरी-खोटी

बीजेपी नेता राघवेंद्र प्रताप सिंह के दस मुस्लिम लड़कियां लाने के विवादित बयान पर सियासत तेज हो गई हैं. बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और इसे घृणित और संकीर्ण बयान बताया. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.

बसपा सुप्रीमो ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा- ’मुस्लिम लड़की लाओ, नौकरी पाओ, के ताज़ा संकीर्ण व घृणित बयान के साथ-साथ यूपी व उत्तराखण्ड सहित अन्य और राज्यों में भी धर्म परिवर्तन, लव जिहाद और ना जाने क्या-क्या नफरती नाम देकर तथा उसके विरुद्ध क़ानून को अपने हाथ में लेकर साम्प्रदायिक व जातिवादी द्वेष, वैमनस्य, अशान्ति, अराजकता एवं लोगों के जान-माल व मजहब पर खतरा बन जाने का शरारती तत्वों का यह विषैला हिंसात्मक खेल अति-निन्दनीय.

ऐसे आपराधिक, अराजक व असामाजिक तत्व सभ्य व संवैधानिक सरकार के लिये खुली चुनौती और खतरा हैं. इन्हें शह व संरक्षण देने के बजाय सरकारें राज्य की करोड़ों जनता के हित व कल्याण को ध्यान में रखते हुए कानून का राज स्थापित करना सुनिश्चित करने के लिये ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें, यही व्यापक जन व देशहित में.'

बीजेपी नेता ने दिया था विवादित बयान

दरअसल यूपी के सिद्धार्थनगर जिले से बीजेपी के पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने 16 अक्टूबर को एक जनसभा में विवादित बयान देते हुए हिन्दू युवकों से मुस्लिम लड़कियों को उठाकर लाने की बात की. उन्होंने कहा कि "अगर मुस्लिम लड़के दो हिंदू लड़की को ले जाते हैं और मुस्लिम बनाते हैं तो तुम 10 मुस्लिम लड़की को लेकर आओ.

उन्होंने आगे कही कि शादी-विवाह का पूरा खर्चा हम करेंगे. सुरक्षा की गारंटी देते हैं. ये अखिलेश यादव का जमाना नहीं है. जो मुस्लिम तुष्टिकरण करती थे, योगी जी का जमाना है. डरने की जरूरत नहीं है. तुम जो चाहे वह करो, हम तुम्हारे साथ हैं. लेकिन ये जो दो गईं हैं ये हमें पच नहीं रहा, इसका बदला कुछ भारी होना चाहिए."

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो

बीजेपी नेता का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जिसके बाद विरोधी दल बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस ने भी राघवेंद्र प्रताप सिंह के बयान को शर्मनाक बताया और कहा की बीजेपी की राजनीति युवाओं को भटकाने वाली बन गई है.