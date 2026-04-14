अंबेडकर जयंती पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दी श्रद्धांजलि, पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया खास संदेश

संविधान निर्माता डॉ भीम राव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपने आवास पर उन्हें श्रद्धाजंलि दी और फूल अर्पण किए. इस अवसर पर मायावती ने कहा कि डॉ अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन देश के गरीब, उपेक्षित और शोषित समाज के सम्मान और उत्थान में लगा दिया. इस दौरान उन्होंने चुनाव में जीत हासिल कर कार्यकर्ताओं को मंजिल तक पहुंचने का भी संदेश दिया.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक लंबी पोस्ट लिखी और डॉ अंबेडकर को याद करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया.

मायावती ने डॉ अंबेडकर की दी श्रद्धांजलि

मायावती ने लिखा- 'विशाल आबादी वाले अपने भारत देश में ’बहुजन समाज’ अर्थात् बहुजनों के मसीहा भारतरत्न बोधिसत्व परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर को आज उनकी जयंती पर प्रातः मेरे द्वारा शत्-शत् नमन, पुष्पांजलि एवं अपार श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के साथ ही बी.एस.पी. के लोगों द्वारा पूरे देश भर में ख़ुद व अपने परिवार सहित उन्हें पूरी मिशनरी भावना के साथ भावभीनी श्रद्धांजलि एवं श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के लिये सभी लोगों का तहेदिल से आभार, शुक्रिया एवं धन्यवाद.



सर्वविदित है कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का पूरा जीवन देश के ग़रीबों उपेक्षितों, शोषितों तथा जातिवाद एवं सामंतवाद से पीड़ित महिलाओं आदि समेत ’बहुजन समाज’ की सुरक्षा, सम्मान व उत्थान के लिये अत्यन्त ही कड़े संघर्ष में बीता, और अन्ततः जिसकी गारण्टी उन्होंने संविधान में सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक कार्य किया और अमर हो गये और जिसके लिये देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा.

किन्तु काश, देश की केन्द्र व यहां राज्यों की सत्ता में रहने वाली पार्टियां बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर के अति-मानवतावादी, सर्वजन-हितैषी व बहुजन-कल्याणकारी संविधान के पवित्र उद्देश्यों को प्राप्त करने में सही से सफल हो पातीं तो भारत अभी तक स्वावलम्बी/आत्मनिर्भर व विकसित देश बनकर यहाँ के करोड़ों बहुजनों की अपार ग़रीबी, बेरोज़गारी, जातिवादी द्वेष, शोषण व जुल्म-ज़्यादती आदि से मुक्त समता एवं न्याय-युक्त जीवन लोगों को ज़रूर दे पाता.

अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो क्यों? इसका जवाब ढूंढने पर देश में बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर का ’सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक मुक्ति’ का कारवाँ चुनावी सफलता भी हासिल करके अपनी मंज़िल की ओर ज़रूर आगे बढ़ेगा. जय भीम, जय भारत.'