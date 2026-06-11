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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBarabanki News: अयोध्या का किस्सा सुनाकर BJP सांसद ने विपक्ष को घेरा, तुष्टिकरण पर उठाए सवाल

Barabanki News: अयोध्या का किस्सा सुनाकर BJP सांसद ने विपक्ष को घेरा, तुष्टिकरण पर उठाए सवाल

Barabanki News in Hindi: पूर्व आईपीएस बृजलाल ने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखे सियासी तीर छोड़े.उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में हुए तुष्टिकरण की परतों को खोलते बड़ा हमला बोला.

By : सतीश कश्यप, बाराबंकी | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 11 Jun 2026 10:26 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मोदी सरकार के सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में गुरुवार को उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व आईपीएस व वर्तमान बीजेपी राज्यसभा सांसद बृजलाल बाराबंकी के सुप्रसिद्ध मजीठा नाग देवता मंदिर पहुंचे.यहाँ उन्होंने विधिवत नाग देवता पर दूध चढ़ाकर पूजा-अर्चना की.

इसके बाद सांसद ने मंदिर परिसर में खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया और परिसर में वृक्षारोपण भी किया.इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए पूर्व आईपीएस बृजलाल ने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखे सियासी तीर छोड़े.उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के दौर में हुए तुष्टिकरण की परतों को खोलते हुए अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

अयोध्या पर सपा को घेरा 

पूर्व आईपीएस बृजलाल ने अयोध्या का एक बेहद सनसनीखेज पुराना संस्मरण साझा करते हुए तत्कालीन मुलायम सरकार को घेरा.उन्होंने बताया कि एक दौर था जब अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों के सामने नमाज और रोजा इफ्तार कराने की साजिश रची गई थी.उस समय वहां तैनात रहे जांबाज एसएसपी राजू सभरवाल (जो वर्तमान में डीजी ट्रेनिंग हैं) ने साफ कह दिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा.लेकिन मुलायम सिंह यादव के खास रहे तत्कालीन आईजी ने यहाँ तक कह डाला था कि अगर वह होते तो हनुमानगढ़ी की छत पर नमाज पढ़वा देते.इसके तुरंत बाद हनुमानगढ़ी के तत्कालीन महंत पर दबाव बनाकर उनके घर के भीतर रोजा इफ्तार कराया गया और नमाज पढ़वाई गई थी.

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव की सपा की नई चुनावी रणनीति, PDA को दिया नया मतलब, किसे साधने की कोशिश?

तुष्टिकरण का पूर्व सरकारों पर लगाया आरोप 

राज्यसभा सांसद ने तुष्टिकरण की राजनीति पर कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि पहले राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास से लेकर लखनऊ के सरकारी कार्यालयों और जिलों के डीएम, एसपी, कमिश्नर के घरों तक में सरकारी खर्च पर रोजा इफ्तार की दावतें उड़ती थीं.लेकिन कभी किसी ने हिंदुओं के त्योहारों, होली या फलाहार के बारे में नहीं सोचा.अखिलेश सरकार में तो हिंदुओं के त्योहार मनाना जैसे पाप समझा जाता था.कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो कोर्ट में हलफनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था.लेकिन अब देश से यह तुष्टिकरण और परिवारवाद की राजनीति पूरी तरह खत्म हो चुकी है.

पीएम मोदी के जवाहरलाल नेहरु का रिकॉर्ड तोड़ने का दावा 

सांसद बृजलाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी जी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.देश की जनता ने उनके काम और विकास पर भरोसा जताया है.उन्होंने सपा सुप्रीमो पर तंज कसते हुए दावा किया कि जो थोड़ी-बहुत परिवारवाद की राजनीति उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की बची हुई है, वह भी आगामी विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और सूबे में फिर से राष्ट्रवाद की सरकार बनेगी.

यह भी पढ़ें: PM मोदी के 12 साल पूरे होने पर देवभूमि में विशेष पूजा-अर्चना, चारधाम में गूंजे वैदिक मंत्र

Published at : 11 Jun 2026 10:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Brijlal Barabanki News
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