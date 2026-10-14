'पहली बार ऐसा हुआ कि...', INDIA ब्लॉक के मार्च पर भड़के बृजभूषण सिंह

भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने INDIA ब्लॉक द्वारा दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है. अयोध्या में एक कॉलेज में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बृजभूषण ने कहा कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मार्च निकाली गई है. इतना ही नहीं उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को भी निशाने पर लिया.

अपने भाषण में पूर्व सांसद ने कहा कि पहले स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को अभ्यर्थी होते थे. अब छात्र के नाम पर कॉकरोच आ गया. इसके पीछे किसी विदेशी कारोबारी का हाथ होने की आशंका जताई.

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सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश

पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के नाम पर मार्च निकालने की घटना हुई है. इस तरह के प्रदर्शन से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. मैं आमतौर पर किसी की आलोचना करना पसंद नहीं करता हूं. अगर कोई कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा है तो उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि उनके बाबा भी कांग्रेस के विधायक थे. उन्होंने आरोप लगाया कि अब सुप्रीम कोर्ट पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है.

इसमें विदेश में बैठे हैं कारोबारी का हाथ

बृजभूषण शरण सिंह ने दिल्ली में CJP के चल रहे प्रदर्शन के पीछे किसी विदेशी कारोबारी का हाथ बताते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि इसके पीछे किसी व्यापारी का सहयोग हो सकता है. विदेश में बैठे कारोबारी इसमें शामिल हो सकते है. उन्होंने कहा कि बदलती परिस्थितियों में सभी को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी. जब व्यक्ति खुद अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, तभी दूसरों से भी ऐसा करने की अपेक्षा कर सकता है.

बृजभूषण शरण सिंह ने सेवानिवृत्त शिक्षकों के विदाई एवं सम्मान समारोह में शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ऐसी स्थिति बन रही है, जिसमें आम लोगों के बच्चे शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं और चुनिंदा लोगों के बच्चों को ही आगे बढ़ने के अवसर मिल रहे हैं. समाज में शिक्षा के अवसर सभी को मिलने चाहिए.