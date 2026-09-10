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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकांग्रेस के 'चुनावी हिन्दुत्व' पर बरसे बृजभूषण सिंह, लगाया बड़ा आरोप

कांग्रेस के 'चुनावी हिन्दुत्व' पर बरसे बृजभूषण सिंह, लगाया बड़ा आरोप

यूपी की कैसरगंज सीट से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चुनाव से समय ये हिन्दुत्व की ओर बढ़ने लगते हैं और चुनाव के बाद दूर हो जाते हैं.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 10 Sep 2026 12:30 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कांग्रेस सनातन की बात करती है और फिर हिन्दुत्व से दूरी बना लेती है. वहीं पंजाब सरकार के नशा मुक्ति को लेकर भी उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया. 

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने दशहरा के दिन प्रस्तावित नर्मदा यात्रा पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दिग्विजय सिंह पहले भी नर्मदा यात्रा कर चुके हैं. अब वह शिव से राम तक की यात्रा कर रहे हैं और इसे सनातन यात्रा का नाम दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन, ये लोग समय-समय पर हिंदुत्व का विरोध भी करते रहे हैं. 

कांग्रेस को बताया चुनावी हिन्दू

बीजेपी नेता ने रामसेतु के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आएगा, वैसे-वैसे हिंदुत्व की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी, जबकि बीच में हिंदुत्व से दूरी बना ली जाती है. 

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आम आदमी पार्टी पर भी साधा निशाना

अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का एक बार फिर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया है, जिसे लेकर बृजभूषण ने कहा कि ये आम आदमी पार्टी का अपना निर्णय है लेकिन, पार्टी की असलियत अब सामने आ चुकी है. आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नशे के मुद्दे को नियंत्रित नहीं कर पा रही है. नशे के कारोबार से जुड़े बड़े लोगों को आम आदमी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है.

बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 'ड्रामा' करके सरकार बनाई और अब पंजाब में स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की विदाई का समय आ गया है. अब आप की कलई खुल चुकी है और लोगों को सच्चाई पता चल गई है. 

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 10 Sep 2026 12:30 PM (IST)
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