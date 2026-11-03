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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबृजभूषण सिंह बोले- 'देश को नेपाल-पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं राहुल गांधी'

बृजभूषण सिंह बोले- 'देश को नेपाल-पाकिस्तान के नजरिए से देखते हैं राहुल गांधी'

बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें स्वदेशी बनाम विदेशी मुद्दे पर न बोलने की सलाह दी है. इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि इन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 03 Nov 2026 03:10 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें विदेशी बनाम स्वदेशी के मुद्दे पर बोलने से बचने की सलाह दी है. यही नहीं उन्होंने राहुल गांधी को लोकतंत्र में विश्वास न करने वाला बताया.

बृजभूषण शरण ने कहा, "बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, कम से कम राहुल गांधी को विदेशी बनाम स्वदेशी के मुद्दे पर बोलने से बचना चाहिए. वे लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते. इसीलिए वे अमेरिका का उदाहरण देते हैं, बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका जिक्र करते हैं और इस देश को नेपाल और पाकिस्तान के नजरिए से देखते है." उन्होंने आगे कहा कि आप ये साड़ी बातें संसद में क्यों नहीं उठाते ? संसद इसलिए बनाई गयी है ताकि आप अपनी बात वहां रख सकें.

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राहुल गांधी ने विदेशी ताकतों के सवाल पर पीएम मोदी को दिया था जवाब 

दरअसल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी ताकतों वाले बयान पर आरोप लगाते हुए कहा,  "आप विदेशी मदद से प्रधानमंत्री बने और विदेशी मदद से ही प्रधानमंत्री बने हुए हैं. " राहुल गांधी ने आगे आरोप लगाया कि भारत की मौजूदा आर्थिक और वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से विदेशियों के नियंत्रण और उनके समर्थन पर टिकी हुई है.

इसके साथ ही राहुल गांधी ने यह दावा किया है कि विदेशी सोकुइअल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पूरी तरह से पीएम मोदी और उनकी सरकार के साथ खड़े हैं. उन्होंने पीएम मोदी को इस मुद्दे पर खुली बहस की चुनौती भी दी है.

बीजेपी का पलटवार 

बीजेपी के अन्य नेताओं के साथ ही अब बृजभूषण शरण सिंह ने भी राहुल गांधी के इस मुद्दे पर पलटवार किया है और उनसे विदेशी ताकतों के इस्तेमाल जैसे मुद्दे पर न बोलने की सलाह दी है. बृजभूषण शरण सिंह इससे पहले भी राहुल गांधी और विपक्ष पर विरोध प्रदर्शन के लिए सवाल उठा चुके हैं. उन्होंने CJP के आंदोलन को एलन मस्क द्वारा समर्थित बताया था.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 03 Nov 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
UP NEWS BrijBhushan Sharan Singh
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