जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ऊर्फ राजा भैया के यहां आयोजित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की रामकथा में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह पहुंचे. इस दौरान उन्होंने राजा भैया की जमकर तारीफ की. बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि राजा भैया का दबदबा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा. उनके पिता का भी दबदबा पहले था, आज है और आगे भी रहेगा.

वहीं जब ये बात बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कही तो व्यासपीठ पर बैठे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री भी मुस्करा उठे. इस दौरान रामकथा के मंच से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए राजा भैया का आभार जताया. उन्होंने कहा सबसे पहले मैं राजा भैया को अपनी तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूं. उनके कारण आज मुझे बाबा बागेश्वर सरकार के साथ-साथ इस पावन भूमि और यहां की जनता के दर्शन करने का अवसर मिला.

बीजेपी नेता ने कहा कि आपने मुझे आमंत्रित करके जो गौरव प्रदान किया, उसके लिए मैं बार-बार साधुवाद करता हूं. यह हमारे लिए गौरव की बात है. भगवान करे आपका दबदबा पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा.

सनातन किसी की दया पर नहीं है- बृजभूषण शरण सिंह

इस दौरान बृजभूषण शरण सिंह ने सनातन धर्म का जिक्र करते हुए कहा कि सनातन किसी की दया पर निर्भर नहीं है. उन्होंने कहा हमारा इतिहास सतयुग से शुरू होता है. सतयुग में भी सनातन को मिटाने की कोशिश हुई थी, त्रेता में भी हुई थी, द्वापर में भी हुई थी और कलयुग में भी हुई.

उन्होंने आगे कहा कि सनातन सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में भी था और आगे भी रहेगा. जिन लोगों को अपना इतिहास नहीं मिलता, उनकी कोई मदद नहीं की जा सकती. उन्होंने कहा, "वो अपना खो जाएं, हम खोजे हैं. हमारा था, है और रहेगा."

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