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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबेंगलुरु में BJP कार्यकर्ताओं पर FIR पर भड़के बृजभूषण सिंह, जानें क्या कहा?

बेंगलुरु में BJP कार्यकर्ताओं पर FIR पर भड़के बृजभूषण सिंह, जानें क्या कहा?

मल्लिकार्जुन खरगे शुद्धिकरण विवाद में बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसे लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने काँग्रेस पर निशाना साधा है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 05 Sep 2026 12:35 PM (IST)
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उत्तराखंड में मल्लिकार्जुन खरगे शुद्धिकरण मामले हल्द्वानी में राहुल गांधी के खिलाफ एससी एसटी एक्ट में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा है. उन्होंने इसे वोट और तुष्टिकरण की राजनीति करार दिया.

बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भाजपा के कार्यक्रमों में विधि-विधान से देवी-देवताओं की पूजा करने की परंपरा रही है. चाहे गणेश जी की पूजा हो या हनुमान जी की, बड़े कार्यक्रमों और बैठकों में पूजा-अर्चना की जाती है. उन्होंने कहा कि विद्यालयों में भी कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता की पूजा से होती है.

राहुल गांधी पर लगाया तुष्टिकरण का आरोप

बृजभूषण ने आरोप लगाया कि भाजपा के एक कार्यक्रम में हुई पूजा को कांग्रेस ने शुद्धिकरण के रूप में अलग दिशा दे दी. उन्होंने कहा कि इसी विवाद के चलते बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. कांग्रेस की इस तरह की राजनीति से उसे कोई फायदा नहीं होने वाला है. 

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उन्होंने दावा किया कि दलित वोटरों को साधने की कोशिश सभी राजनीतिक दल करते हैं लेकिन, मौजूदा समय में भाजपा के साथ दलित समाज की संख्या अधिक है. उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नजदीक आने पर राहुल गांधी हिंदू बनने की कोशिश करेंगे, जबकि अभी हिंदू विरोधी रुख दिखाने का काम किया जा रहा है.

बता दें कि हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खरगे की रैली के बाद शुद्धिकरण के मामले को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर बनी हुई है. कांग्रेस के एसी विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष टी आर रामप्पा की शिकायत पर उत्तराखंड बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के अन्य सदस्यों के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई है. शिकायत में कहा गया है कि महेंद्र भट्ट ने इसका समर्थन किया है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 05 Sep 2026 12:35 PM (IST)
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