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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबृजभूषण का AAP पर हमला, बोले- पंजाब में स्थिति बेकाबू, अब विदाई का समय

बृजभूषण का AAP पर हमला, बोले- पंजाब में स्थिति बेकाबू, अब विदाई का समय

बृजभूषण शरण सिंह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा है. पंजाब में आप की सरकार को लेकर कहा कि उनसे स्थिति संभल नहीं रही अब उनकी विदाई का समय आ गया है.

Written By : कृष्ण कुमार |  Updated at : 10 Sep 2026 12:32 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के गोंडा में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में उनकी स्थिति नियंत्रण से बाहर हो चुकी और अब उनकी विदाई का समय आ गया है.

बृजभूषण शरण सिंह अरविंद केजरीवाल को पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने पर प्रतिक्रिया दे रहे थे,उन्होंने इस दौरान आम आदमी पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा.

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'आप' का विदाई का समय आया 

अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का एक बार फिर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने और पंजाब में आगामी चुनाव को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि यह आम आदमी पार्टी का अपना निर्णय है, लेकिन पार्टी की असलियत अब सामने आ चुकी है.

पंजाब में नशे की समस्या और सरकार की नशा मुक्ति मुहिम पर बृजभूषण ने गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में नशे के मुद्दे को नियंत्रित नहीं कर पा रही है. उनका आरोप है कि नशे के कारोबार से जुड़े बड़े लोगों को आम आदमी पार्टी का संरक्षण प्राप्त है. उन्होंने कहा कि इसी वजह से राजनीतिक दल इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं.

बृजभूषण शरण सिंह ने दावा किया कि दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 'ड्रामा' करके सरकार बनाई और अब पंजाब में स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर होती जा रही है. उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की विदाई का समय आ गया है.

दिग्विजय सिंह से कोई दिक्कत नहीं 

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की शिव से राम यात्रा पर कहा कि दिग्विजय सिंह पहले भी नर्मदा जी की यात्रा कर चुके हैं. अब वह शिव से राम तक की यात्रा कर रहे हैं और इसे सनातन यात्रा का नाम दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है.

बृजभूषण शरण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग समय-समय पर हिंदुत्व का विरोध भी करते रहे हैं.उन्होंने रामसेतु के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आएगा, वैसे-वैसे हिंदुत्व की तरफ बढ़ने की कोशिश होगी, जबकि बीच में हिंदुत्व से दूरी बना ली जाती है.

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About the author कृष्ण कुमार

कृष्ण कुमार साल 2013 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. गोंडा में जिला संवाददाता के तौर पर काम कर रहे हैं. गोंडा की राजनीति, अपराध और अन्य बड़ी खबरों पर नजर रखते हैं. कृष्ण कुमार ने अवध यूनिवर्सिटी फैजाबाद से पत्रकारिता की पढ़ाई की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं. एबीपी से जुड़ने से पहले कृष्ण कुमार ने अन्य चैनलों में भी काम किया है.
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Published at : 10 Sep 2026 12:32 PM (IST)
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