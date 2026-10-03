सुजीत के गोल्ड पर बृजभूषण का बड़ा बयान, आराधना मिश्रा को दी शुभकामनाएं

पूर्व भाजपा सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने भारतीय पहलवान सुजीत कलकल के गोल्ड मेडल जीतने पर उन्हें बधाई दी. इस दौरान उन्होंने पिछले तीन साल में भारतीय कुश्ती की स्थिति को लेकर भी सवाल उठाए और पहलवानों के आंदोलन के दौरान लिए गए कुछ फैसलों पर आरोप लगाए. इसके अलावा उन्होंने कांग्रेस की ओर से आराधना मिश्रा ‘मोना’ को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर भी प्रतिक्रिया दी.

बृजभूषण ने सुजीत कलकल की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए उन्हें बधाई दी. उन्होंने दावा किया कि पिछले तीन साल में कुश्ती का दौर प्रभावित हुआ और कुछ खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ. उन्होंने एडहॉक कमेटी पर आरोप लगाते हुए बजरंग पूनिया को बिना ट्रायल एशियन गेम्स में भेजे जाने का मुद्दा उठाया. वर्ष 2023 में बजरंग को ट्रायल से छूट दिए जाने पर दूसरे पहलवानों ने भी सवाल उठाए थे.

यह भी पढ़ें- आराधना मिश्रा से पहले कौन थीं यूपी में कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष? कैसा था कार्यकाल

विनेश फोगाट के ट्रायल पर भी उठाए सवाल

बृजभूषण ने महिला पहलवान विनेश फोगाट के ट्रायल और वजन से जुड़ी प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि अलग-अलग भार वर्गों में ट्रायल और वजन मापने के दौरान पक्षपात हुआ.

आराधना मिश्रा को अध्यक्ष बनने पर दी शुभकामनाएं

उत्तर प्रदेश कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर बृजभूषण ने आराधना मिश्रा को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि आराधना मिश्रा के पिता प्रमोद तिवारी का प्रदेश की राजनीति में लंबा अनुभव रहा है. बृजभूषण ने उम्मीद जताई कि आराधना मिश्रा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए काम करेंगी. कांग्रेस ने हाल ही में आराधना मिश्रा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर अजय राय की जगह जिम्मेदारी सौंपी है.

अजय राय के कार्यकाल को लेकर बोले- सामान्य प्रक्रिया

अजय राय को हटाकर आराधना मिश्रा को जिम्मेदारी दिए जाने पर बृजभूषण ने कहा कि किसी नेता को पद से हटाना या नई जिम्मेदारी देना राजनीतिक दलों की सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि अजय राय के कार्यकाल को खराब नहीं माना जाना चाहिए. कांग्रेस ने संगठन में बदलाव के साथ इमरान मसूद को कार्यकारी अध्यक्ष और अन्य नेताओं को भी नई जिम्मेदारियां दी हैं.

यह भी पढ़ें- यूपी में BJP के 100 विधायकों की टिकट पर खतरा, सर्वें ने चौंकाया