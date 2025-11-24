Video: तेज रफ्तार बोलेरो ने पिकअप को मारी जोरदार टक्कर, कई बार पलटकर सीधी हुई, सामने आया वीडियो

Chandauli News: कभी-कभी सड़क पर ऐसे पल घट जाते हैं जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है. बिल्कुल ऐसा ही नजारा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर–वाराणसी फोरलेन पर दिखाई दिया, जब मझगांवा फ्लाईओवर के पास तेज रफ्तार बोलेरो ने टाटा मैजिक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो कई बार पलटती हुई दिखाई दी, लेकिन चमत्कारिक रूप से गाड़ी सीधी होकर सड़क पर रुक गई. हादसे का पूरा दृश्य CCTV कैमरे में कैद हो चुका है और अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

टक्कर के बाद बोलेरो 5 से 6 बार हवा में उछली

घटना के CCTV फुटेज में दिखता है कि सड़क पर टाटा मैजिक अपनी साइड में चल रही थी, तभी पीछे से आई तेज स्पीड बोलेरो ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर के बाद बोलेरो 5 से 6 बार हवा में उछलते हुए पलट गई, सड़क पर जोर से गिरती रही, लेकिन अंत में सीधे खड़े होकर रुक गई. आसपास मौजूद लोग हैरान रह गए क्योंकि आमतौर पर इतनी तेज पलटने वाली वाहन बुरी तरह टूट जाता है, लेकिन इस मामले में दृश्य बिल्कुल अनोखा था.

जैसे ही बोलेरो रुकी, उसका ड्राइवर बिना देर किए गाड़ी से उतरकर मौके से भाग गया. आसपास मौजूद लोग टाटा मैजिक के यात्रियों की मदद के लिए पहुंचे और पुलिस को घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों गाड़ियों को कब्जे में ले लिया.

बोलेरो चालक की पहचान करा रही पुलिस

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, टक्कर इतनी अचानक थी कि किसी को संभलने का समय नहीं मिला. फ्लाईओवर के इस हिस्से पर ट्रैफिक ज्यादा रहता है और लोग अक्सर स्पीड पकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से यहां पहले भी हादसे हो चुके हैं. हालांकि दृश्य अलग था बोलेरो का इतने बार पलटना और फिर रुककर खड़े हो जाना लोगों के लिए किसी फिल्मी दृश्य जैसा लग रहा है. फिलहाल पुलिस बोलेरो चालक की पहचान करने की कोशिश में जुटी है और CCTV फुटेज का देखा जा रहा है.