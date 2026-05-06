हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजालौन पहुंचे हादसे में जान गवांने वाले पुलिसकर्मियों के शव, पुलिस लाइन में दी गई अंतिम सलामी

जालौन पहुंचे हादसे में जान गवांने वाले पुलिसकर्मियों के शव, पुलिस लाइन में दी गई अंतिम सलामी

Jalaun News In Hindi: हरियाणा के नूंह सड़क हादसे में जान गवाने वाले पुलिसकर्मियों का शव बुधवार को जालौन पहुंचा. पुलिस लाइन में मृतकों को अंतिम सलामी दी गई. वहीं घटना से पुलिस विभाग में शोक की लहर है.

By : प्रवीण द्विवेदी, जालौन | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 06 May 2026 10:08 PM (IST)
Preferred Sources

हरियाणा के नूंह जनपद में मंगलवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने उत्तर प्रदेश के जालौन जिले को गहरे शोक में डुबो दिया है. जालौन के चार पुलिसकर्मियों अपहरण केस में दबिश देने के लिए नूंह स्कॉर्पियो कार से गए हुए थे, इस दौरान एक्सप्रेस वे पर उनकी कार ओवरटेक करने के प्रयास में अनियंत्रित होकर अन्य वाहन से टकरा गई थी. इस दर्दनाक दुर्घटना में जालौन में तैनात दो दरोगा-सत्यभान और मोहित यादव तथा दो सिपाही प्रदीप और अशोक सहित कुल पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही पुलिस विभाग में शोक की लहर दौड़ गई.

बुधवार सुबह सभी दिवंगत पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर उरई स्थित पुलिस लाइन लाए गए, जहां का माहौल बेहद गमगीन रहा. साथी पुलिसकर्मियों की आंखें नम थीं और हर कोई अपने वीर साथियों को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़ पड़ा. सुबह करीब 10 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद पुलिसकर्मियों को अंतिम सलामी दी गई.

Uttarakhand News: नैनीताल में ट्रैफिक जाम से राहत, 70+ ‘ट्रैफिक आई’ से होगी निगरानी, 17 जगहों पर स्मार्ट डिवाइस

वरिष्ठ अधिकारियों ने दिवंगत पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि

इस दौरान डीजी आलोक सिंह, झांसी रेंज के आईजी आकाश कुलहरी, जालौन के पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय तथा अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. ईशान सोनी सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. सभी अधिकारियों ने पुष्पचक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.

पार्थिव देह पैतृक गांव किया गया रवाना

अंतिम सलामी के बाद सभी पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांवों के लिए रवाना कर दिए गए, जहां पूरे सम्मान और विधि-विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में अधिकारी और जवान अपने साथियों को अंतिम विदाई देने पहुंचे थे. नूंह सड़क हादसे में जान गवाने वाले पुलिसकर्मियों के परिवार वालों रो-रो कर बुरा हाल है. वहीं, जिले के पुलिस विभाग में शोक की लहर है.

बागपत में राशन वितरण में घोटाला, अनाज के ट्रकों में ईंट-पत्थर भरकर सैकड़ों क्विंटल की गड़बड़ी

Published at : 06 May 2026 10:06 PM (IST)
Tags :
UP NEWS UP Police Jalaun News Nuh Road Accident
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जालौन पहुंचे हादसे में जान गवांने वाले पुलिसकर्मियों के शव, पुलिस लाइन में दी गई अंतिम सलामी
जालौन पहुंचे हादसे में जान गवांने वाले पुलिसकर्मियों के शव, पुलिस लाइन में दी गई अंतिम सलामी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रयागराज: CM योगी ने किया रक्षा प्रदर्शनी का किया अवलोकन, बोले- हमारी उदारता को न समझें कमजोरी
प्रयागराज: CM योगी ने किया रक्षा प्रदर्शनी का किया अवलोकन, बोले- हमारी उदारता को न समझें कमजोरी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
पीलीभीत: प्यार, धोखा और फिर खूनी इंतकाम! पति संग मिलकर प्रेमिका ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार
प्यार, धोखा और फिर खूनी इंतकाम! पति संग मिलकर प्रेमिका ने प्रेमी को उतारा मौत के घाट, गिरफ्तार
Advertisement

वीडियोज

Thalapathy Vijay बने पॉलिटिक्स के सुपरस्टार, जीत के बाद Memes ने मचाया धमाल
ABP Report: Punjab में 3 घंटे में 2 धमाके, Army कैंप के बाहर Blast, ISI की साजिश? | Bhagwant Mann
West Bengal Clash | Mahadangal: बंगाल में बदली सरकार...क्यों हिंसा और हाहाकार?| Mamata | BJP TMC
Vijay Oath Ceremony : 'थलपति' विजय बनेंगे Tamil Naduके नए CM, शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी! | TVK
Volkswagen Taigun 1.0 facelift 8 speed review, Game Changer? #volkswagen #taigun #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
'बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा', जिद पर अड़ीं ममता नए विधायकों से बोलीं- पहनो काले कपड़े
'बर्खास्त करो, नहीं दूंगी इस्तीफा', जिद पर अड़ीं ममता नए विधायकों से बोलीं- पहनो काले कपड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
लखनऊ ATS ने 2 संदिग्ध आतंकियों को किया गिरफ्तार, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से मिला संपर्क
आईपीएल 2026
हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य
हैदराबाद में कितना है सबसे बड़ा रन चेज? क्या पंजाब चेज कर देगी SRH से मिला 236 का लक्ष्य
चुनाव 2026
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
विजय की TVK के उम्मीदवार एक वोट से जीते, आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिख दी ऐसी बात
इंडिया
Explained: TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया! क्या बंगाल CM के दावेदार सुवेंदु अधिकारी को मिलेगी कुर्सी या होगी टूट-फूट?
TMC से टूटकर 6 साल में ममता को हराया, बंगाल के CM बनने से कितने कदम दूर सुवेंदु अधिकारी?
बॉलीवुड
सलीम खान की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से आने के बाद सामने आई नई तस्वीर
सलीम खान की सेहत में सुधार, हॉस्पिटल से आने के बाद सामने आई नई तस्वीर
हेल्थ
Handwashing Benefits: क्या सिर्फ पानी से हाथ धोना है काफी? डॉक्टर से जानें बीमारियों का बड़ा सच
क्या सिर्फ पानी से हाथ धोना है काफी? डॉक्टर से जानें बीमारियों का बड़ा सच
नौकरी
कोल इंडिया में निकली भर्ती, केवल इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
कोल इंडिया में निकली भर्ती, केवल इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी, यहां जानें पूरी डिटेल्स
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Embed widget