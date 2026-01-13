'धरना देना है तो बोरिया-बिस्तर बांधो, 72 घंटे से पहले घर वापसी नहीं', राकेश टिकैत का बड़ा बयान

भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने धरना, प्रदर्शन, पंचायत और महापंचायत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अब से ये सब केवल नाम के लिए नहीं होगा. जो भी कार्यकर्ता धरना देगा वो कम से कम 72 घंटे तक धरने पर बैठना होगा. भले ही उससे पहले समझौता हो जाए.

दरअसल सोमवार को मुजफ्फरनगर के एक बेंक्वेट हॉल में भारतीय किसान यूनियन ने युवा कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया था. इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे थे. इस दौरान तमाम कार्यकर्ताओं ने फूलों की वर्षा कर उनका जोरदार स्वागत किया.

धरना-प्रदर्शन के महत्व पर दिया जोर

सम्मेलन के दौरान राकेश टिकैत ने युवा कार्यकर्ताओं को धरने और प्रदर्शन के महत्व पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि धरना, प्रदर्शन, पंचायत, महापंचायत और मीटिंग जैसे शब्द केवल नाम भर नहीं हैं. उन्होंने कहा कि युवा कार्यकर्ताओं में अक्सर धरना केवल तीन घंटे का नाम धरना बन जाता है, जबकि धरना वास्तव में अंतिम संघर्ष का प्रतीक होता है.

राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि अब 35 साल से कम उम्र वाले युवा कार्यकर्ताओं की विशेष ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी ताकि उन्हें संगठन के नियमों और धरने के महत्व को समझाया जा सके. उन्होंने स्पष्ट किया कि अब जो भी कार्यकर्ता धरना देगा उसे कम से कम 72 घंटे तक धरने पर बैठे रहना होगा.

150 युवाओं को दिलाई संगठन की सदस्यता

महानगर अध्यक्ष गुलबहार राव ने बताया कि यह देश में पहली बार युवा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसे अब देश भर में आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम के माध्यम से संगठन नए युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ ही पुराने सक्रिय सदस्यों को भी फिर से सक्रिय किया जाएगा.

इस सम्मेलन में हजारों युवा शामिल हुए और 150 युवाओं को संगठन की सदस्यता दिलाई गई. राकेश टिकैत ने युवा कार्यकर्ताओं को न केवल धरना और प्रदर्शन की ट्रेनिंग देने पर बल दिया, बल्कि नशा नियंत्रण और गुटखा विरोधी अभियान जैसे सामाजिक संदेशों पर भी ध्यान देने की हिदायत दी.

रिपोर्ट- अभिषेक बेनीवाल

गोरखपुर महोत्सव: भोजपुरी स्टार पवन सिंह के कार्यक्रम में भीड़ बेकाबू, पुलिस ने भांजी लाठियां



