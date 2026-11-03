नितिन नवीन की अगुवाई में गोरखपुर से निकलेगी पदयात्रा, यूपी चुनाव पर होगा मंथन

उत्तर प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर से बीजेपी चुनावी माहौल बनाने की शुरुआत करेगी. 4 नवंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन गोरखपुर पहुंचेंगे. यहां उनकी अगुवाई में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' पदयात्रा निकाली जाएगी. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल होंगे.

बीजेपी की इस पदयात्रा को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है. पार्टी का दावा है कि इस कार्यक्रम के जरिए लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने का संदेश दिया जाएगा. वहीं, पदयात्रा के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे. इन बैठकों में आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा होगी.

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गोरखपुर से निकलेगी डेढ़ किलोमीटर लंबी पदयात्रा

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने बताया कि 4 नवंबर को गोरखपुर में 'लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ' के नारे के साथ शांति पदयात्रा निकाली जाएगी. इस पदयात्रा की अगुवाई भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें शामिल होंगे.

पंकज चौधरी के मुताबिक, गोरखपुर क्षेत्र के करीब 50 हजार कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. पार्टी का कहना है कि पदयात्रा के जरिए लोगों को यह संदेश दिया जाएगा कि देश के नागरिक संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं. भाजपा कार्यकर्ता संविधान के तहत काम करने और लोकतंत्र की रक्षा का संदेश लेकर सड़कों पर उतरेंगे.

उन्होंने कहा कि गोरखपुर क्षेत्र के कार्यकर्ता इस कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साहित हैं. इसकी तैयारियों को लेकर पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की गई है. उन्हें उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का गोरखपुर में ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा.

महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से शुरू होगी यात्रा

बीजेपी की पदयात्रा 4 नवंबर को दोपहर 1 बजे गोरखपुर के जिला पंचायत रोड स्थित महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से शुरू होगी. इससे पहले कॉलेज परिसर में स्वागत और संबोधन का कार्यक्रम रखा गया है.

पदयात्रा कचहरी चौराहा, गोलघर और गणेश चौक होते हुए आगे बढ़ेगी. इसके बाद काली मंदिर के पास स्थित सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ यात्रा का समापन होगा. कार्यक्रम करीब डेढ़ किलोमीटर लंबा होगा.

इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उत्तर प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के भी मौजूद रहने की संभावना है.

सुबह 11:30 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे नितिन नवीन

भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि नितिन नवीन 4 नवंबर की सुबह 9 बजे दिल्ली स्थित अपने आवास से गोरखपुर के लिए रवाना होंगे. वह सुबह 11:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे.

एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े और पार्टी के अन्य पदाधिकारी उनका स्वागत करेंगे. इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्किट हाउस पहुंचेंगे, जहां पार्टी पदाधिकारियों की ओर से उनका स्वागत किया जाएगा.

दोपहर 12 बजे वह महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचेंगे. यहां मंच पर स्वागत कार्यक्रम के बाद सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा. इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. दोपहर 1 बजे पदयात्रा शुरू होगी और करीब 2 बजे इसका समापन होगा.

2027 के चुनाव को लेकर होगी मैराथन बैठक

पदयात्रा के बाद भाजपा का पूरा फोकस 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर रहेगा. इसके लिए गोरखपुर के तारामंडल स्थित एनेक्सी भवन सभागार में 4 और 5 नवंबर को पार्टी की कई अहम बैठकें होंगी. इन बैठकों में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ प्रदेश के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि और संगठन के पदाधिकारी शामिल होंगे.

4 नवंबर को दोपहर 3 बजे से बैठकों का सिलसिला शुरू होगा. सबसे पहले शाम 4:30 बजे तक प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठक होगी. इसके बाद शाम 5 बजे से 7 बजे तक भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे.

शाम 7:15 बजे से रात 9 बजे तक प्रदेश कोर कमेटी की बैठक होगी. इसे आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है. बैठक में प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, संगठन की तैयारियों और चुनाव में पार्टी की जीत की संभावनाओं पर चर्चा होगी. इसके साथ ही उन मुद्दों पर भी मंथन किया जाएगा, जिनके जरिए भाजपा ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर सके.

5 नवंबर को भी बैठकों का दौर रहेगा जारी

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 5 नवंबर को भी गोरखपुर में रहेंगे. सुबह 8 बजे वह गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गोरखनाथ का दर्शन-पूजन करेंगे. इसके बाद एनेक्सी भवन में सुबह 9 बजे से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकों का दौर शुरू होगा.

सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक पूर्व प्रदेश पदाधिकारियों, पूर्व क्षेत्रीय पदाधिकारियों और पूर्व जिलाध्यक्षों के साथ बैठक होगी. इसके बाद सुबह 10:45 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व एमएलसी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्षों और पूर्व नगर पालिका व नगर पंचायत अध्यक्षों के साथ चर्चा की जाएगी.

दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक वर्तमान प्रदेश पदाधिकारियों, क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों और जिला प्रभारियों की बैठक होगी. इन बैठकों में संगठन की मौजूदा स्थिति और आगामी चुनाव को लेकर जिम्मेदारियों पर चर्चा की जाएगी. राष्ट्रीय अध्यक्ष का दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक का समय आरक्षित रखा गया है. इसके बाद वह गोरखपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

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संगठन और चुनावी रणनीति पर रहेगा जोर

गोरखपुर में होने वाले इन कार्यक्रमों को भाजपा की 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से अहम माना जा रहा है. एक तरफ पार्टी बड़े स्तर पर पदयात्रा निकालकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने की कोशिश करेगी, वहीं दूसरी तरफ लगातार बैठकों के जरिए संगठन की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा.

खास बात यह है कि इन बैठकों में वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है. इससे पार्टी के पुराने और नए नेताओं से फीडबैक लेने के साथ चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी दिखाई दे रही है.