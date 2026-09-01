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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबस्ती में हरीश द्विवेदी का ऐतिहासिक स्वागत, जमकर हुई आतिशबाजी

बस्ती में हरीश द्विवेदी का ऐतिहासिक स्वागत, जमकर हुई आतिशबाजी

हर्रैया विधायक अजय सिंह ने कहा हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की कमान मिलना बस्ती के एक-एक कार्यकर्ता के त्याग, समर्पण और अटूट परिश्रम का सम्मान है.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 01 Sep 2026 10:49 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री व पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी के प्रथम बस्ती आगमन पर जनपद में जश्न और अभिनंदन का ऐसा सैलाब उमड़ा कि पूरा शहर भगवामय हो गया. सीमावर्ती घघौवा बॉर्डर से लेकर शहर के सुयेश होटल तक करीब 40 किलोमीटर लंबे रास्ते पर समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों, आतिशबाजी और पुष्पवर्षा के बीच अपने नेता का अभूतपूर्व स्वागत किया.  

इस समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी. सबसे भव्य दृश्य जनता होटल के पास देखने को मिला, जहाँ बीजेपी नेता आशीष शुक्ला के संयोजन में शाही अंदाज में स्वागत किया गया. यहाँ विशेष रूप से मंगाए गए हाथी, घोड़े और ऊंट पूरे गाजे-बाजे के साथ कतारबद्ध होकर खड़े रहे. राष्ट्रीय महामंत्री की एक झलक पाने और अभिनंदन के लिए यह लश्कर लगातार 9 घंटे तक मौके पर डटा रहा, जो पूरे जिले में चर्चा का केंद्र बना रहा.

विक्रमजोत स्थित पराग ढाबे पर हर्रैया विधायक अजय सिंह के नेतृत्व में एक विशाल स्वागत सभा का आयोजन किया गया. हजारों की संख्या में मौजूद पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधायक अजय सिंह ने कहा हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री की कमान मिलना बस्ती के एक-एक कार्यकर्ता के त्याग, समर्पण और अटूट परिश्रम का सम्मान है. बूथ स्तर पर काम करने वाले निष्ठावान कार्यकर्ता को संगठन के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचाकर भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ मेहनत का हमेशा आदर होता है. हरीश द्विवेदी के संगठनात्मक अनुभव का लाभ पूरे देश में पार्टी को मिलेगा.

भाजपा जिलाध्यक्ष विवेकानन्द मिश्र की अगुवाई में घघौवा बॉर्डर पर कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाकर और पटाखे फोड़कर काफिले का स्वागत किया, विक्रमजोत, छावनी, हर्रैया, महाराजगंज, कप्तानगंज, तिलकपुर शिव मंदिर, गोटवा, रिठिया फुटहिया, मूड घाट, बड़ेवन, साईं मंदिर कटरा, कंपनी बाग, गांधीनगर और रोडवेज से होते हुए आगे बढ़ा. पूरे मार्ग में 120 से अधिक स्वागत मंचों से लगातार गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश की गई. 

शहर के दक्षिण दरवाजा और होटल बालाजी प्रकाश मार्ग से होता हुआ यह विशाल काफिला सुयेश होटल सभागार पहुँचा. यहाँ आयोजित भव्य आभार व अभिनंदन कार्यक्रम में जिले भर के मंडल अध्यक्षों, शक्ति केंद्र संयोजकों, प्रभारियों और बूथ अध्यक्षों ने फूल-माला पहनाकर राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त किया और हरीश द्विवेदी को नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई दी.

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Published at : 01 Sep 2026 10:49 AM (IST)
Tags :
Basti News Harish Dwivedi UP NEWS
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