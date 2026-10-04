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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसंसदीय समिति: सांसद रवि किशन को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी, बोले- 'प्रभावी ढंग से...'

संसदीय समिति: सांसद रवि किशन को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी, बोले- 'प्रभावी ढंग से...'

सांसद रवि किशन ने कहा कि देश की सुरक्षा और हमारे जवानों का सम्मान हम सभी की सर्वोच्च जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है.

Written By : नीरज श्रीवास्‍तव |  Updated at : 04 Oct 2026 10:06 PM (IST)
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गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन शुक्ल को संसद की महत्वपूर्ण रक्षा मंत्रालय संबंधी संसदीय स्थायी समिति में फिर सदस्य बनाया गया है. इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए सांसद रवि किशन शुक्ल ने पार्टी नेतृत्व और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजेजू के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है.

रक्षा मंत्रालय से संबंधित इस महत्वपूर्ण समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ नेता राधा मोहन सिंह हैं. समिति में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा व राज्यसभा सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी सहित विभिन्न दलों के सांसद सदस्य हैं.

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'सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी'

रवि किशन ने कहा कि रक्षा समिति में पुनः सदस्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिलना उनके लिए सम्मान के साथ-साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है. वे समिति के माध्यम से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, स्वदेशी रक्षा उत्पादन और हमारे वीर जवानों के कल्याण एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावी ढंग से उठाने का प्रयास करेंगे.

'रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा देश'

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. देश की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ हमारे जवानों की आवश्यकताओं, सुविधाओं और कल्याण से जुड़े विषयों को प्राथमिकता के साथ संसद में रखने का उनका प्रयास रहेगा.

'जवानों का सम्मान हम सभी की सर्वोच्च जिम्मेदारी'

सांसद रवि किशन ने कहा कि देश की सुरक्षा और हमारे जवानों का सम्मान हम सभी की सर्वोच्च जिम्मेदारी है. रक्षा संबंधी संसदीय स्थायी समिति के माध्यम से वे पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपनी भूमिका निभाएंगे और देशहित से जुड़े विषयों को मजबूती से सामने रखने का प्रयास करेंगे.

ये भी पढ़ें: उत्तराखंड: पूर्व CM हरीश रावत से कांग्रेस नेतृत्व नाराज, कहा- 'पार्टी को बिना बताए...'

Published at : 04 Oct 2026 08:28 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAVI KISHAN
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