अखिलेश यादव को BJP सांसद का खुला पत्र, परिवारवाद के लगाए आरोप

बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद अमरपाल मौर्य ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को खुला पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र लिख कर अखिलेश यादव पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप लगाया है. इसके साथ ही उन्होंने पूछा है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संघर्ष करने का अब तक क्या लाभ मिला है? उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय और भागीदारी की राजनीति का दावा करने वाली सपा राजनीतिक पदों और अवसरों का लाभ बार-बार एक ही परिवार को मिलता रहा है और खुद उनका ही परिवार है.

अमरपाल मौर्य ने सोमवार (12 अक्टूबर) को बीजेपी मुख्यालय पर नई कमेटी के साथ पहली बैठक की. बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग मोर्चा केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को समाज के लोगों तक पहुंचाने के लिए घर-घर संपर्क करेगा. उन्होंने कहा कि फिलहाल उनका उद्देश्य ओबीसी मोर्चा की राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करना है.

अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव से पूछा ये सवाल

अमरपाल मौर्य ने अखिलेश यादव को खुले पत्र में लिखा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और भागीदारी की राजनीति का दावा करती है, लेकिन भागीदारी और प्रतीक में अंतर होता है. सपा में जिन कार्यकर्ताओं ने वर्षों तक पार्टी के लिए पोस्टर लगाए, झंडे उठाए, संगठन संभाला, लाठियां खाईं और जेल गए आखिर में उन्हें पार्टी की तरफ से क्या मिला?

उनमें से कितनों के परिवारों को राजनीतिक विरासत मिली? सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधान परिषद और राज्यसभा जैसे पदों पर अवसर देने की बात आती है तो पार्टी की नजर समाज पर गई या परिवार पर?

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यादव परिवार के कई सदस्यों का किया जिक्र

बीजेपी नेता ने पत्र में मुलायम सिंह यादव के परिवार के कई सदस्यों का जिक्र करते हुए परिवारवाद का आरोप लगाया. उन्होंने मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल सिंह यादव, रामगोपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव और अक्षय यादव सहित परिवार के अन्य सदस्यों के राजनीतिक पदों और भूमिकाओं का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि सवाल परिवार के सदस्यों के राजनीति में आने का नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को राजनीति करने का अधिकार है. सवाल यह है कि क्या लाखों यादव कार्यकर्ताओं में नेतृत्व करने योग्य लोग नहीं थे और क्या उन्हें भी परिवार के सदस्यों की तरह अवसर दिए गए?

जवाब नहीं मिला तो जनता देगी उत्तर

अमरपाल मौर्य ने पत्र में लिखा कि यादव समाज और समाजवादी आंदोलन के लिए वर्षों तक संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता इन सवालों का जवाब चाहते हैं. उन्होंने अखिलेश यादव से पूछा कि क्या सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीतिक विरासत एक ही परिवार तक सीमित रहनी चाहिए? मौर्य ने अखिलेश यादव से इन सवालों का जवाब देने की मांग करते हुए कहा कि उनका जवाब पूरा प्रदेश और यादव समाज सुनना चाहता है.

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