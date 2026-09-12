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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBJP सांसद दिनेश शर्मा ने दिया इस्तीफा, अब संभालेंगे ये बड़ी जिम्मेदारी

BJP सांसद दिनेश शर्मा ने दिया इस्तीफा, अब संभालेंगे ये बड़ी जिम्मेदारी

दिनेश शर्मा को हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया था. इस बीच उन्होंने अपना राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंपा था.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 12 Sep 2026 02:43 PM (IST)
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बीजेपी के राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया. राज्यसभा के चेयरमैन सी.पी. राधाकृष्णन ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और उनकी सीट को खाली घोषित कर दिया है. दिनेश शर्मा को हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उप-राज्यपाल नियुक्त किया गया था.

राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने दिनेश शर्मा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और उनकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया. उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सदस्य शर्मा ने सभापति राधाकृष्णन से मुलाकात कर उच्च सदन की सदस्यता से अपना इस्तीफा सौंपा.

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राज्यसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी 

राज्यसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया, “उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यसभा सदस्य डॉ. दिनेश शर्मा ने राज्यसभा की अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है और सभापति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है.” उन्होंने बुधवार को वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की अपनी अंतिम बैठक में हिस्सा लिया था.

बैठक में समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब और सदस्यों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं तथा अपने विचार साझा किए. कई सांसदों, जो समिति के सदस्य भी हैं उन्होंने भी शर्मा को उनकी नियुक्ति के लिए बधाई दी. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पांच सितंबर को शर्मा को अंडमान निकोबार द्वीपसमूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया था.

रिटायर्ड एडमिरल डीके जोशी की जगह लेंगे शर्मा

दिनेश शर्मा, सेवानिवृत्त एडमिरल डीके जोशी की जगह लेंगे. रिटायर्ड एडमिरल डीके जोशी ने 8 अक्टूबर 2017 को उपराज्यपाल का पद संभाला था. वहीं शर्मा (62) उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं. उनका राज्यसभा का कार्यकाल 25 नवंबर को समाप्त होना था.

उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद क्या बोले दिनेश शर्मा?

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नवनियुक्त उपराज्यपाल दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि उनकी कार्यशैली और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अवसर तलाशने की क्षमता सभी के लिए प्रेरणादायक है. उन्होंने कहा कि देश आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है और उनके निर्णय भविष्य के लिए नई राह प्रशस्त करते हैं.

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 12 Sep 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Dinesh Sharma BJP UP News
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