'पत्थर छोड़ो, मोदी-योगी को पूजना शुरू करो', अंबेडकर जयंती पर BJP विधायक के बयान पर सियासी हलचल

हरदोई में भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्याम प्रकाश ने एक ऐसा बयान दिया है, जिसे लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. गोपामऊ सीट से बीजेपी विधायक ने जनता का संबोधित करते हुए कहा कि पत्थरों को पूजना छोड़िए और आज के असली भगवान मोदी और योगी की पूजा शुरू करिए, क्योंकि वो ही हमें सब कुछ दे सकते हैं.

हरदोई में मंगलवार को डॉ भीमराव अंबेडकर की जयंती पर यहां के गांधी मैदान में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इस कार्यक्रम में मिश्रिख सांसद अशोक रावत भी मौजूद थे. इसी बीच बीजेपी विधायक श्याम प्रकाश भी अपनी बात कहने के लिए मंच पर आए और उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर वहां आए लोग हैरान रह गए.

'मोदी-योगी को पूजना शुरू करो'

बीजेपी विधायक ने कहा कि पत्थरों को आगे गिड़गिड़ाने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है. निर्जीव पत्थरों में कुछ भी देने की क्षमता नहीं होतीं. उन्होंने कहा कि पत्थरों क पूजना छोड़िए, आज के असली भगवान को मोदी और योगी हैं. इनकी पूजा शुरू करिए. हम तो जिंदा आदमी का भगवान मानते हैं क्योंकि वे ही हमें कुछ दे सकते हैं.

श्याम प्रकाश ने आगे कहा कि पत्थरों के गिड़गिड़ाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाले है, ढोंग और पाखंड छोड़कर अपने समाज को इकट्ठा करिए. उनका ये बयान सुनकर कार्यक्रम में आए लोग हैरान रह गए और कानाफूसी करने लगे. जिसके बाद बीजेपी विधायक को भी कुछ एहसास हुआ जिसके बाद उन्होंने तुरंत अपनी बात में सुधार किया और सफ़ाई देते हुए इसे अपना निजी मत बता दिया.

बीजेपी विधायक के बयान से हलचल तेज

अपने बयान पर सफ़ाई देते हुए उन्होंने कहा कि लोग व्यर्थ के कर्मकांडों में फंसे रहते हैं, जबकि देश और प्रदेश का विकास करने वाले नेतृत्व को ही असली सम्मान और पूजन मिलना चाहिए. हालांकि इस दौरान मंच पर मौजूद बीजेपी के दूसरे नेता काफी असहज दिखाई दे रहे थे.

बाद में मीडिया से बात करते हुए भी श्याम प्रकाश ने कहा कि ये उनका पूर्णत निजी मत है. मेरे समाज के लोग अक्सर पाखंड और अंधविश्वास के जाल में फंस जाते हैं. मैंने उन्हें केवल यह संदेश दिया है कि पाखंड छोड़कर कर्म और समर्थ नेतृत्व पर विश्वास करें. फिलहाल विधायक का यह नया धर्म ज्ञान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसके बाद उनके बयान पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं.

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